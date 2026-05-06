Ngày 6/5, Ban tổ chức chính thức họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 (Miss Culture Vietnam Global 2026) với định hướng trở thành sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi.

Bà Thái Thị Lan Hương – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026.



Phát biểu tại sự kiện, bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc là sứ mệnh quan trọng của mỗi cá nhân, tổ chức. Từ đó, cuộc thi ra đời nhằm tìm kiếm những đại diện phụ nữ Việt không chỉ đẹp về hình thể mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc.

Cuộc thi hướng tới quy mô toàn quốc, mở rộng đến cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, với mục tiêu trở thành sự kiện thường niên uy tín.

Các thí sinh của cuộc thi ra mắt khán giả.

Với chủ đề Vẻ đẹp của di sản – Bản lĩnh của tương lai và khẩu hiệu Tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn và di sản Việt, cuộc thi khẳng định vẻ đẹp người phụ nữ Việt không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở chiều sâu văn hóa và khả năng hội nhập.

Không dừng lại ở sân chơi sắc đẹp, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, nơi thí sinh trực tiếp tham gia các hoạt động tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, hướng tới lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Thí sinh sẽ trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội; thuyết trình, ứng xử; thể hiện hiểu biết về văn hóa Việt Nam và tham gia hoạt động trải nghiệm tại di sản, làng nghề.

Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa như trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử vào nội dung thi, tạo nên sự khác biệt so với các cuộc thi nhan sắc thông thường.

Hội đồng Ban giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi uy tín trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cùng các chuyên gia, học giả, nhà báo.

NSND Lê Tiến Thọ.

Trong vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Lê Tiến Thọ cho rằng một cuộc thi hoa hậu trước hết vẫn phải tìm kiếm vẻ đẹp đúng nghĩa nhưng ở sân chơi này, yếu tố văn hóa sẽ tạo nên chiều sâu khác biệt. Theo ông, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở chuẩn nhân trắc học mà còn ở tâm hồn, đạo đức, ứng xử và sự hiểu biết về các giá trị xã hội. Vì vậy, văn hóa và sắc đẹp cần song hành thay vì tách rời, để từ đó tìm ra những gương mặt vừa có ngoại hình nổi bật vừa có khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng ứng dụng công nghệ truyền thông số trong quá trình tổ chức và quảng bá cuộc thi. Đại diện Ban tổ chức cho biết công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra quốc tế, từ hình ảnh làng nghề, di sản đến các hoạt động cộng đồng của thí sinh. Cuộc thi cũng khẳng định tuân thủ quy định pháp luật về bản quyền và đã thực hiện đăng ký bản quyền liên quan đến cuộc thi nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động truyền thông.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo và bán kết diễn ra trong tháng 5/2026. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 30/6/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh).