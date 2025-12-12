Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia vừa khép lại vào tối ngày 12/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Cuộc thi là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST Việt Nam) 2025. Với chủ đề trung tâm “Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững”, cuộc thi khẳng định vai trò là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có những giải pháp đột phá, gắn liền với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Các đội thi đạt giải thưởng Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Ảnh chụp màn hình.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem khởi nghiệp là trụ cột cho giai đoạn phát triển mới.

Từ ngày phát động 5/9 đến nay, trải qua hơn 100 ngày tuyển chọn, cuộc thi đã thu hút gần 500 hồ sơ đăng ký, đạt khoảng 100.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1,6 tỷ đồng.

Các đội thi trải qua vòng sàng lọc, chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng pitching, tư duy chiến lược, kiến thức ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và tác động xã hội.

Từ Top 100, cuộc thi đã chọn ra 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất để tiến vào vòng chung kết. Các startup này đại diện cho nhiều lĩnh vực đa dạng như công nghệ nông nghiệp, AI, công nghệ xanh, nền tảng số và các giải pháp vì cộng đồng.

Tối 12/12, sau phần thi thuyết trình và phản biện của Top 10, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng phát triển mở rộng cũng như giá trị tác động của từng dự án.

Growlab trở thành quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Ảnh chụp màn hình.

Kết quả, giải Quán quân với phần thưởng trị giá 20.000 USD cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Hoa Kỳ) đã thuộc về đội GROWLAB (lĩnh vực công nghệ sinh học).

Startup này muốn thay đổi ngành dừa với kỹ thuật Multipuno để nuôi cấy mô, tạo ra cây giống dừa đồng nhất, năng suất cao ở quy mô lớn. Giải pháp giúp nông dân tăng thu nhập gấp 20 lần và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Giải Á quân, với phần thưởng trị giá 7.000 USD, thuộc về đội VOLTERRA (lĩnh vực năng lượng/AI). VOLTERRA cung cấp nền tảng AI và PaaS cho hạ tầng sạc xe điện (EV).

Tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ BESS để giảm 40% chi phí vận hành, cải thiện tỷ suất đầu tư gấp 3 lần và góp phần vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Giải Quý quân, với phần thưởng trị giá 3.000 USD, thuộc về Công ty TNHH Thương mại Điện tử và Dịch vụ IDO (chuyển đổi số/CRM), cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện với sản phẩm Biglead CRM, giúp tối ưu chăm sóc khách hàng và tự động hóa bán hàng.

Bên cạnh đó, giải Lựa chọn của Quỹ đầu tư được trao cho đội DAYLADAU (nền tảng đặt phòng) và giải Tác động nổi bật được trao cho đội PLANTNER (nông nghiệp bền vững), giá trị giải thưởng 15.000 USD.

Sự kiện được chỉ đạo và tổ chức bởi các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (NATEC) và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), cùng sự đồng hành của các đối tác lớn trong và ngoài nước, bao gồm KOICA, Shinhan Square Bridge và Lotte Ventures.

Mục tiêu của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm người chiến thắng mà còn là tạo ra một nền tảng toàn diện để: Quảng bá thương hiệu cho các startup Việt Nam và quốc tế; Kết nối startup với mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư hàng đầu; Cung cấp các chương trình huấn luyện chuyên sâu để giúp các nhóm khởi nghiệp hoàn thiện giải pháp, định hình chiến lược và trưởng thành trên hành trình sáng tạo.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh cuộc thi năm nay không chỉ là nơi lựa chọn các dự án tiềm năng mà còn là quá trình hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua nhiều vòng thi kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, giúp startup hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận chuẩn ESG.

Từ phía các đơn vị đồng tổ chức, đại diện Startup World Cup Việt Nam, MSD United Way Việt Nam và Impact Square đều ghi nhận sự tiến bộ mạnh mẽ của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Sau cuộc thi, các đội sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ hệ sinh thái Techfest để thương mại hóa, mở rộng thị trường, gọi vốn, và tăng cường tác động xã hội.