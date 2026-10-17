Ngày 17/10, Ban CHQS phường Tam Kỳ phát thư ngỏ kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Theo thư ngỏ, rạng sáng 31/1/1968, các đơn vị gồm Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 72, Tiểu đoàn 74, Liên đội Đặc công, hai đội đánh tăng và cụm pháo binh tỉnh Quảng Nam tiến công các vị trí của địch tại Tam Kỳ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng ta làm chủ mục tiêu tiến công. Tuy nhiên, sau đó địch tập trung quân, sử dụng xe tăng, máy bay và pháo binh bắn vào các vị trí đã bị đánh chiếm.

Đến 8h, hầu hết các đơn vị rút ra ngoài ô. Riêng Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 70 tiếp tục bám trụ tại Tỉnh đường Quảng Tín, chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng.

Lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, cất bốc ngôi mộ liệt sĩ tập thể. Ảnh: Quang Cường

Theo tài liệu lịch sử được dẫn trong thư ngỏ, lực lượng ta có 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 Tiểu đoàn 70 hy sinh tại khu vực Tỉnh đường Quảng Tín, nay là số 62 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Ban CHQS phường Tam Kỳ nhận định, do nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực nội thị, cơ sở cách mạng thời điểm đó ít có khả năng thu nhận, an táng. Vì vậy, có khả năng thi hài các chiến sĩ đã bị phía địch đưa đi chôn cất tập thể tại những khu vực khác, thường là vùng ven.

Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS phường Tam Kỳ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tên tuổi, đơn vị chiến đấu, nơi hy sinh, vị trí an táng ban đầu của các liệt sĩ.

Đặc biệt, đơn vị mong muốn tiếp nhận những tư liệu như sơ đồ, hình ảnh, thư từ, nhật ký, bản đồ, di vật của liệt sĩ hoặc đồng đội còn lưu giữ; thông tin về việc các liệt sĩ đã được quy tập, an táng tại nghĩa trang nào hay chưa được quy tập.