Bố mẹ tôi có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Tôi là con gái út.

Bố tôi mất cách đây 5 năm, mẹ tôi sống cùng vợ chồng anh cả. Mẹ năm nay vừa tròn 90 tuổi, lễ mừng thọ mẹ được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết.

Mẹ tôi trước đó vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Cuối năm ngoái, mẹ chẳng may bị tai biến, phải nằm viện một thời gian. Sau lần ấy, mẹ yếu đi hẳn, thần trí cũng không còn minh mẫn như xưa.

Anh em tôi bàn ra bàn vào, cuối cùng vẫn quyết định tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ. Các anh bảo, đời người được mấy lần 90, dẫu mẹ có nằm đó, lúc tỉnh lúc lẫn thì vẫn đáng để ăn mừng. Thế là, cả nhà làm 40 mâm cỗ, mời đông đủ con cháu, họ hàng, làng xóm đến tham dự.

Vì 9 chỉ vàng của mẹ, đàn con bất hòa. Ảnh minh họa (F.P)

Tối hôm ấy, khi khách đã về hết, anh cả bảo mấy anh em ngồi lại kiểm kê phong bì mừng thọ. Tổng số tiền thu được là khoảng 30 triệu đồng. Anh cả đề xuất, dùng toàn bộ số tiền này để chi trả cỗ bàn, còn thiếu vài triệu thì vợ chồng anh sẽ bù vì anh là cả, phải gánh trách nhiệm phần hơn. Chúng tôi là em, nghe anh nói vậy cũng vâng lời.

Sau đó, anh tiếp tục đề cập đến một chuyện mà vì chuyện này, gia đình rơi vào cảnh xào xáo.

Anh cả tôi nói, trước ngày bị tai biến, mẹ dường như dự cảm được chuyện chẳng hay nên đã dặn dò vợ chồng anh một vài điều. Trong đó, chuyện quan trọng nhất là mẹ dành dụm được 90 triệu đồng, dùng để lo hậu sự.

Anh cả nói: “Mẹ thương đàn con nên đã tự chuẩn bị trước cho mình. Khoản tiền này tôi cứ giữ đây, mai này công việc đến sẽ đem ra lo liệu”.

Chúng tôi ai cũng lặng đi vì xúc động. Chị gái thứ 4 đến ngồi bên giường mẹ, lén lau nước mắt.

Không khí thâm trầm một lát, anh trai thứ hai của tôi cất tiếng: “Anh cả nói tiếp đi. Mẹ còn để lại gì nữa?”.

Anh cả ngơ ngác hỏi: “Hết rồi! Chú bảo còn gì là còn gì?”.

Anh hai đáp: “Còn 9 chỉ vàng mẹ cất trong ống bơ thì sao”.

Anh cả ngạc nhiên đáp: “9 chỉ vàng nào cơ? Tôi không nghe mẹ nhắc đến 9 chỉ vàng bao giờ”.

Anh hai tôi nói tiếp: “Anh đừng có giấu giếm. Hôm ở viện, em nghe thấy mẹ nói chuyện với anh về số vàng này. Mẹ cất trong ống bơ, chôn ở góc nhà chỗ để tủ quần áo. Em vốn đợi anh tự nói ra nên không hỏi ngay. Nào ngờ anh giấu giếm đàn em, tính lấy cả 9 chỉ vàng của mẹ”.

Anh cả gắt lên: “Tôi việc gì phải giấu giếm. Mẹ ở với vợ chồng tôi. Có 9 chỉ vàng, mẹ dặn để cho tôi, mai này thay mẹ lo giỗ chạp cho các cụ. Nếu mẹ muốn chia đều cho đàn con thì mẹ đã nói từ lâu rồi, việc gì phải dặn riêng tôi như thế”.

Anh hai và anh ba tôi phản đối kịch liệt. Hai anh yêu cầu anh cả phải chia đều 9 chỉ vàng cho ba anh em, chúng tôi là gái dĩ nhiên không có phần.

Chị gái thứ tư nghe vậy cũng tham gia cự cãi, yêu cầu phải chia đều cho cả 5 anh em vì những năm tháng bố mẹ đau ốm phải đi bệnh viện, hai chị em tôi cũng có trách nhiệm chu toàn.

Không khí gia đình càng căng thẳng. Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn. Lúc đầu, mọi người còn giữ chừng mực xưng hô anh – em, nhưng khi nóng máu, ai cũng xưng “tôi”, thậm chí “tao – mày”, dùng từ ngữ thậm tệ để xỉa xói nhau.

Từ đầu đến cuối, anh cả không giao ra 9 chỉ vàng, anh hai, anh ba, chị tư quyết không chấp nhận, buộc phải chia đều số vàng đó. Tranh cãi với nhau không được, đàn con đến bên giường dựng mẹ tôi dậy để hỏi lại ý định chia chác của mẹ.

Mẹ tôi lúc tỉnh lúc lẫn, khi ấy chỉ biết ú ớ nhìn từng đứa con. Tôi bất mãn cực điểm hét lên: “Các anh các chị để mẹ được yên. Chín chỉ vàng chứ 9 lượng, 90 lượng giờ này mẹ cũng chẳng biết gì nữa đâu mà hỏi”.

Thế rồi tôi khóc lớn. Anh cả thấy vậy thì đuổi tất cả ra khỏi nhà. Anh bảo, kể từ nay vợ chồng anh sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc và lo liệu mọi thứ cho mẹ, không cần ai tham gia, cũng chẳng khiến ai phải đến nhà thăm mẹ.

Anh hai và anh ba hầm hè “bác không nuốt trôi số vàng đó đâu” rồi tức tối ra về. Căn nhà tĩnh lặng, chỉ còn tôi ngồi bên giường mẹ. Mẹ tôi nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, không ngủ nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.

Nhớ lại không khí gia đình sum vầy lúc tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, nước mắt tôi lã chã rơi. Chỉ mới đây thôi, con cháu còn quây quần bên mẹ, nói những lời hay ý đẹp, vậy mà chỉ vì 9 chỉ vàng, đàn con trở mặt với nhau.

Rồi tháng ngày sau, cuộc sống của mẹ tôi sẽ thế nào khi 5 đứa con bất hòa như thế?

Độc giả giấu tên