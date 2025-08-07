Theo hãng tin BBC, một người chăn cừu tại vùng núi hẻo lánh Kohistan ở miền đông Pakistan mới đây đã phát hiện thi thể của một nam giới mất tích cách đây 28 năm trong sông băng đang tan chảy.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo việc phát hiện thi thể là minh chứng rõ ràng cho ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu khiến lớp băng trong khu vực tan nhanh hơn trong những năm gần đây.

Giấy tờ tùy thân được tìm thấy bên cạnh thi thể người đàn ông mất tích 28 năm ở Pakistan. Ảnh: BBC

Thi thể được tìm thấy tại Thung lũng Lady trong tình trạng được bảo quản nguyên vẹn cùng quần áo đáng kinh ngạc. Trên thi thể có tờ giấy tuỳ thân ghi tên Naseeruddin. Thông tin này đã giúp cảnh sát xác định danh tính người đàn ông từng mất tích vào tháng 6/1997, sau khi người này rơi vào một khe nứt của sông băng trong trận bão tuyết.

Ông Omar Khan, người chăn cừu đã phát hiện ra thi thể, kể lại: “Những gì tôi nhìn thấy thật không thể tin nổi. Cơ thể vẫn còn nguyên, quần áo thậm chí còn không bị rách”.

Sau khi cảnh sát liên lạc, người thân cho biết Naseeruddin đã rời nhà do mâu thuẫn gia đình và mất tích từ đó. Ông để lại vợ và hai con.

Lý giải về việc thi thể được bảo quản nguyên vẹn, Giáo sư Muhammad Bilal, Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats, Islamabad cho hay: "Khi rơi xuống sông băng, cơ thể bị đóng băng nhanh chóng, ngăn quá trình phân huỷ diễn ra. Sau đó, do thiếu độ ẩm và oxy, thi thể được ướp một cách tự nhiên”.

Thùy Dương