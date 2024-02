Theo The Guardian, tàu SS Nemesis chở đầy than cùng 32 thủy thủ, gồm cả người Australia, Anh và Canada, khởi hành từ Newcastle vào 9/7/1904 đã mất tích khi trên đường tới Melbourne.

Lần cuối cùng con tàu được nhìn thấy là lúc một tàu khác thấy nó gặp nạn ở vùng biển động ngoài khơi thành phố Wollongong, phía nam Sydney. Vài tuần sau, thi thể các thủy thủ dạt vào bãi biển Cronulla cùng với các mảnh vỡ của bánh lái, cửa...

Bất chấp sự quan tâm của công chúng vào thời điểm đó, về con tàu chưa bao giờ được tìm thấy. Sau đó, năm 2022, công ty dịch vụ biển chuyên nghiệp Subsea - chuyên rà tìm các công ten nơ hàng hóa thất lạc ở ngoài khơi Sydney, vô tình tìm thấy xác tàu.

Xác tàu SS Nemesis được phát hiện nằm sâu 160m dưới mặt nước, cách bờ 26km. Mũi và đuôi tàu bị hư hại đáng kể, xác tàu bằng sắt nằm ở một bãi cát.

Linh cảm của các chuyên gia New South Wales cho rằng đó là tàu SS Nemesis nhưng họ gặp khó khăn trong việc xác minh danh tính của tàu do nó nằm sâu dưới đáy biển. Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) sau đó tham gia, họ chụp lại hình ảnh dưới nước nhằm xác nhận những điểm đặc biệt của tàu khi so sánh với các bức ảnh và phác thảo lịch sử của SS Nemesis.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ nguyên nhân tàu bị chìm. Các nhà nghiên cứu tin rằng động cơ của nó bị quá tải trong cơn bão. Khi bị sóng lớn đánh, nó chìm quá nhanh nên không thể triển khai được thuyền cứu sinh.