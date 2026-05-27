Chiều 27/5, trao đổi với P.V Báo VietNamNet, lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết đã tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi tại khu vực hồ Đan Kia.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương những ngày qua cũng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Khu vực tìm thấy thi thể bé gái. Ảnh: Ngọc Long

Trước đó, chiều 24/5, tại phường Lang Biang - Đà Lạt, mưa lớn khiến nước thượng nguồn đổ dồn dập về khu vực suối giáp ranh giữa tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dệt B. Thời điểm này, bé gái 12 tuổi đang ở ngoài vườn, không may trượt chân rơi xuống dòng nước và bị cuốn trôi.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người thân đã cố gắng ứng cứu nhưng bất thành do nước chảy quá mạnh. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm.