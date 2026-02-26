Chiều 26/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Công K. (SN 1979, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội; là bố của chị Nguyễn Thị Thu H.) cho biết gia đình đã tìm thấy con gái vào tối 25/2.

Chị Nguyễn Thị Thu H. Ảnh: CACC

Theo ông K., chị H. sang chơi nhà người yêu tại một xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Gia đình không hề hay biết việc này nên rất lo lắng.

Bằng nhiều kênh khác nhau và sự hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình đã xác định được vị trí nhà người yêu chị H. tại tỉnh Hưng Yên.

Sau đó, lực lượng công an đưa chị H. về trụ sở làm việc. Gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 25/2, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin khẩn từ gia đình chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 2002) về việc chị này rời khỏi nhà từ sáng 22/2 nhưng chưa trở về, người nhà không thể liên lạc.