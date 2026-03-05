Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cùng Công an phường Tây Hồ, cô gái đã được giải cứu an toàn.

Lực lượng chức năng cứu cô gái. Ảnh: M.K.

Trước đó, vào khoảng 9h36 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc một người dân có ý định tự tử tại khu vực dốc La Pho.

Xác định tính chất khẩn cấp của vụ việc, cơ quan chức năng đã điều Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Công an phường Tây Hồ triển khai phương án cứu hộ.

Tại hiện trường, cô gái có biểu hiện hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Lực lượng chức năng vừa tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn, vừa kiên trì trấn an, động viên cô gái, tìm cách tiếp cận phù hợp.

Sau khi khéo léo đưa được cô gái vào vị trí an toàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe và bàn giao người này cho gia đình chăm sóc.

Hành động khẩn trương, tận tâm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã góp phần giữ lại một sinh mệnh, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn sẵn sàng vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.