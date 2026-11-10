Đồng Nai:

Một người đàn ông mất tích, nghi rơi xuống suối khi đi câu cá ở Đồng Nai. Sau nhiều giờ tìm kiếm giữa mưa lớn, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân.

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy người đàn ông mất tích, nghi rơi xuống suối trong lúc đi câu cá tại phường Đồng Phú.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân mất tích. Ảnh: A.X

Nạn nhân được xác định là ông L.V.T. (55 tuổi), nghi bị rơi xuống nước và mất tích trong lúc đi câu cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h35 ngày 9/11, người dân phát hiện ông T. mất tích tại khu vực nhánh suối gần đập Bà Mụ (thuộc khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú) nghi rơi xuống nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 15 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 cũng được huy động chi viện.

Tại hiện trường, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, gió mạnh khiến mực nước dâng cao, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, mặt nước bị bèo và thực vật thủy sinh phủ kín, gây trở ngại cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

Mặt nước bị phủ kín bởi bèo và thực vật thủy sinh gây khó khăn khi tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.X

Trước tình hình trên, hai đơn vị đã huy động tổng cộng 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai các phương án tìm kiếm.

Đến gần 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân trong tình trạng đã tử vong, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.