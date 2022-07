Sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân thường bắt đầu bằng chuyện mất đi 2 điều này

Mỗi cặp đôi gặp nhau, yêu nhau và cuối cùng bước vào hôn nhân đều phải cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ của mình. Họ cũng có những kỳ vọng về một tương lai khác biệt, hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên, tại sao có nhiều cặp đôi lại không thể nào cùng bước tiếp để dẫn đến việc ra tòa ly hôn?

Một cuộc hôn nhân bắt đầu chệch quỹ đạo từ lúc nào? Hai người vốn dĩ yêu nhau, kết hôn nhưng tại sao cuối cùng cái kết lại buồn như thế?

Tuy nhiên, ít ai biết rằng kết thúc của cuộc hôn nhân thường bắt đầu bằng việc mất đi 2 thứ này. Tiếc rằng nhiều người không quan tâm đến nó.

1. Sự giao tiếp

Nỗi nhớ khi yêu đương khiến cho đàn ông hay phụ nữ có muôn vàn điều muốn nói dành cho nhau. Họ có thể thoải mái trò chuyện, tâm sự. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kể cho đối phương biết.

Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau, không bao giờ nghĩ đến chuyện chán chường trong giao tiếp.

Tình yêu đã khiến cho hai người khao khát giao tiếp với đối phương. Và cũng vì nhờ sự giao tiếp chuyện trò ấy mà khiến cho hai người yêu nhau sâu sắc hơn.

Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Có vẻ như đã có một thứ ràng buộc cho mối quan hệ, hai bên bắt đầu phớt lờ chuyện giao tiếp với nhau.

Những câu chuyện trở nên nhàm chán, những điều mới lạ chẳng còn mới lạ trong mắt nhau. Kết quả là cả hai càng ngày càng ít nói chuyện dù vô tình hay cố ý.

Ảnh minh họa

Tất nhiên, ngoài việc ngại nói, họ cũng sẽ ngại luôn khoản lắng nghe nhau. Sau khi điều đó xảy ra thì tình yêu họ dành cho nhau có xu hướng nguội dần và lắng xuống. Cộng với áp lực trong cuộc sống, họ chẳng còn mặn mà với nhau nữa.

Ai cũng hiểu rằng giao tiếp là cầu nối giữa những trái tim. Nó cũng là nền tảng để tình cảm phát triển bền vững. Nếu một cặp vợ chồng bỏ qua nó khiến cho nền tảng cuộc hôn nhân bị phá hủy. Đương nhiên, hạnh phúc cũng không thể nào nuôi dưỡng được.

2. Sự chú ý dành cho nhau

Nhớ khi các bạn yêu đương không, lúc đó ánh mắt của hai người nhìn nhau thật sự đắm đuối.

Khi đang yêu, chúng ta chú ý mọi thứ về nhau rất kỹ lưỡng, cân nhắc đủ điều, nhẹ nhàng và quan tâm đủ thứ. Nhờ những điều ấy, cả hai bên đều cảm nhận được sự tốt đẹp của nhau rõ ràng hơn. Sự quan tâm, chú ý mang đến sức mạnh lớn hơn so với tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng.

Tình yêu khiến chúng ta luôn chú ý đến nhau và nhờ đó khiến mối quan hệ bền chặt, hạnh phúc.

Tuy nhiên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, họ dần rời ánh mắt khỏi đối phương, chẳng còn mấy chú ý đến nhau nữa.

Lý do khiến nhiều cặp đôi sau khi kết hôn chỉ toàn nhìn thấy khuyết điểm của nhau chẳng phải do đối phương đã hết ưu tú. Cũng chẳng phải vì đối phương xấu đi sau khi lên xe hoa. Nguyên do bởi những cặp đôi này đã không chú ý nhiều, vì quá quen thuộc nên cảm thấy những gì đặc biệt ở bạn đời trở nên bình thường quá. Sự thay đổi trong tư tưởng khiến ánh nhìn của họ hướng về nhau không còn chan chứa tình cảm như xưa.

Sự quan tâm chính là chìa khóa cho sự hòa hợp giữa vợ chồng. Chỉ khi vợ chồng quan tâm đến nhau thì cuộc hôn nhân ấy mới thực sự có thể bền chặt, hạnh phúc. Khi các bạn rời mắt khỏi đối phương, không coi đối phương là ưu tiên số 1 thì hạnh phúc cũng dần dần chẳng còn nữa.

Ảnh minh họa

Cặp vợ chồng nào cũng rất hạnh phúc khi bắt đầu hôn nhân. Nguyên nhân khiến cho mối quan hệ đó tan rã phần nhiều đến từ việc họ đánh mất đi 2 thứ vô cùng quan trọng trên.

Giao tiếp và sự quan tâm trong hôn nhân quả thực rất dễ bị bỏ qua, chính sự "dễ dãi" này chính là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều cặp đôi không thể hạnh phúc đến tận cùng.

Vì vậy, muốn hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng phải luôn đề phòng những bất cẩn có thể xảy ra trong cuộc sống. Dù thế nào thì cũng phải giữ gìn sự giao thiệp, quan tâm trong hôn nhân. Đừng bao giờ để cho sự chủ quan trở thành "đòn mạnh tay" khiến cho tổ ấm rạn nứt rồi dần dần tan vỡ.

Theo Phụ nữ Việt Nam