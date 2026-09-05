Công an Hà Nội tiếp Hà Tĩnh sân Hàng Đẫy, trong trận ra quân V-League 2026/27.

Nhà ĐKVĐ bước vào mùa giải mới với khí thế rất cao, sau khi thắng Adelaide United 2-0 tại AFC Champions League Elite và hạ Công an TP.HCM 5-0 ở Siêu cúp Quốc gia.

Sở hữu lực lượng hùng hậu với Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Alan Grafite hay Văn Hậu, thầy trò Mano Polking được đánh giá vượt trội.

Phía bên kia, Hà Tĩnh của HLV Phan Như Thuật nhiều khả năng chọn lối chơi phòng ngự thấp.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip; Kevin Phạm Ba, Adou Minh, Việt Anh, Stefan Mauk, Quang Vinh, Văn Đô, Leo Artur, Thành Long, Alan, Đình Bắc.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Duy Thường, Bá Sang, Văn Lương, Văn Huy, Văn Đức, Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Helerson, Atshimene, Daniel Floro da Silva.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Hà Tĩnh: