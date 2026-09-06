U20 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Iran với tinh thần “còn nước còn tát”. Hai thất bại liên tiếp đẩy thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vào thế chân tường, nhưng cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn gì để mất và cần mạnh dạn chơi tấn công, tận dụng tối đa từng cơ hội.

Một chiến thắng có thể chưa đảm bảo tấm vé, nhưng trước khi chờ đợi những điều kiện khác, U20 Việt Nam phải tự hoàn thành nhiệm vụ của mình.