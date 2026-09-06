HLV Kim Sang Sik muốn mới

Sau mỗi giải đấu, HLV Kim Sang Sik đều có xu hướng làm mới tuyển Việt Nam. Không nhất thiết phải thay đổi cả bộ khung, nhưng ông luôn muốn bổ sung những gương mặt mới, hoặc tìm thêm phương án cho những vị trí chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Điều này từng được thể hiện khá rõ qua các đợt tập trung trước đây. Có những cầu thủ được trao cơ hội sau khi gây ấn tượng ở V-League, cũng có những vị trí được thử nghiệm để tạo thêm sự cạnh tranh trong đội hình.

Sau thành công ở ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik rất muốn nâng cấp tuyển Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026 về lý thuyết tiếp tục là một cơ hội như thế, bởi theo tính toán HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam đều lấy giải đấu sắp tổ chức ở Indonesia làm bàn đạp để hoàn thiện hệ thống, bộ khung cho Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027.

Có thể thấy, dù giải đấu sắp diễn ra tại Indonesia, mục tiêu đối với tuyển Việt Nam vẫn là vào chung kết nhưng xét về điều khoản trong bản hợp đồng với VFF, Asian Cup 2027 mới là ràng buộc đối với HLV Kim Sang Sik để cần thêm nhân tố mới hòng làm dày lực lượng và hướng đến thành công cùng đội nhà.

Nhưng là rất khó, vì đâu?

Khó trước hết nằm ở thời gian. Tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 2 tuần tập trung trước trận mở màn FIFA ASEAN Cup. Và thực tế quỹ thời gian làm việc chung còn ngắn hơn, khi một số tuyển thủ phải thi đấu cho CLB đến sát ngày hội quân.

Với một đội hình đã ổn định, 2 tuần có thể đủ để duy trì trạng thái. Nhưng nếu muốn làm mới, câu chuyện hoàn toàn khác. Sẽ chẳng dễ cho những người mới, bởi với khoảng thời gian nói trên là khó thích nghi với yêu cầu chiến thuật hay hoà nhập cùng các đồng đội.

Nhưng khó khi HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian

Khó hơn nữa là V-League 2026/27 mới đi qua 2 vòng đấu. HLV Kim Sang Sik gần như chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác những gương mặt mới, một vài màn trình diễn tốt ở đầu mùa chưa chắc đã nói lên nhiều điều.

Bởi vậy, dù muốn thay đổi, ông Kim có lẽ vẫn phải dựa vào bộ khung cũ. Trớ trêu ở chỗ, ngay cả bộ khung ấy cũng không có được sự chuẩn bị trọn vẹn vì nhiều tuyển thủ sẽ hội quân muộn.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể không phải nơi Kim Sang Sik làm mới tuyển Việt Nam nhiều nhất. Thay vào đó, ông Kim Sang Sik phải tìm cách làm cho một bộ khung cũ trở nên tốt hơn, trong khi vẫn tranh thủ từng cơ hội để tìm ra những cái tên mới cho Asian Cup 2027.