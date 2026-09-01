Phút 83 trong trận đấu giữa CAHN vs Hà Tĩnh thuộc vòng 1 LPBank V-League, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, Đình Bắc có tình huống giật gót ở vòng cấm, đưa bóng đến với vị trí của Việt Anh. Trung vệ CAHN căng ngang để Alan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định 2-0 cho đội bóng ngành công an.

Cú giật gót rất tinh tế của Đình Bắc giống với tình huống mà anh kiến tạo cho Hai Long ghi bàn mở tỷ số trận đấu, trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

Đình Bắc tái hiện cú giật gót ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: V.A

Dù không ghi bàn, nhưng pha xử lý kỹ thuật của Đình Bắc đẹp và giá trị không kém gì bàn thắng. Anh cho thấy bản thân không chỉ đạt phong độ ổn định, mà còn thi đấu ngẫu hứng và hiệu quả.

Ở trận CAHN thắng Hà Tĩnh 2-0 trên SVĐ Hàng Đẫy tối 5/9, Đình Bắc được HLV Polking xếp đá chính. Anh đóng góp vào chiến thắng của đội chủ nhà bằng lối chơi xông xáo, tích cực di chuyển lôi kéo các hậu vệ đối phương.

HLV Polking và CAHN có chiến thắng đầu tay. Ảnh: V.A

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "Hà Tĩnh là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ hay. Khả năng phòng ngự của Hà Tĩnh rất kiên cường và họ có những cầu thủ phía trên có sức mạnh, tốc độ. Tôi tin rằng họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho rất nhiều đội bóng ở giải đấu năm nay”.

Đáng chú ý, thuyền trưởng CAHN dành những lời khen cho lão tướng Trọng Hoàng bên phía Hà Tĩnh: "Tôi rất kinh ngạc về những gì mà Trọng Hoàng đang làm được ở độ tuổi này. Trọng Hoàng vẫn duy trì được phong độ cho đến thời điểm hiện tại, cho thấy bản thân anh ấy làm việc chăm chỉ, có khả năng chỉ huy, lãnh đạo các cầu thủ trên sân".