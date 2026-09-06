U20 Triều Tiên đã có màn trình diễn thuyết phục trước U20 Palestine ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Dù chỉ cần một trận hòa để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, đội bóng Đông Á vẫn nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành đối thủ.

Ngay trong hiệp một, U20 Triều Tiên kiểm soát phần lớn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ri Kang Rim có hai lần đứng trước cơ hội mở tỷ số ở phút 12 và 21 nhưng không thể tận dụng thành công. Đến phút 32, thủ môn U20 Palestine tiếp tục chơi xuất sắc để cứu thua trong tình huống đối mặt, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

U20 Triều Tiên (áo đỏ) thắng đậm U20 Palestine mở ra cơ hội cho U20 Việt Nam - Ảnh: ĐA

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về U20 Triều Tiên. Phút 50, sau tình huống phòng ngự lúng túng của Palestine, Kim Yu Jin nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Chỉ bốn phút sau, An Jin Sok có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua hàng thủ đối phương trước khi tung cú sút tinh tế nhân đôi cách biệt. U20 Palestine chưa kịp ổn định thì tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút 56, khi Pak Kwang Song có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành.

Dẫn trước 3-0, U20 Triều Tiên chủ động giảm nhịp độ trong thời gian còn lại nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát. Đến phút 90, tiền đạo mang áo số 7 hoàn tất chiến thắng bằng cú dứt điểm một chạm đẹp mắt, ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng này giúp U20 Triều Tiên kết thúc vòng loại bảng C với vị trí dẫn đầu, đồng thời thắp lên hi vọng cho U20 Việt Nam trước trận đấu quết định gặp U20 Iran, lúc 19h hôm nay.