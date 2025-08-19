Sáng nay (19/8), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến và tác động của áp thấp nhiệt đới đến nước ta.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Ông Lâm cho biết, đến 6h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang trên đất liền Quảng Ninh và khả năng suy yếu trong vài giờ tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 15km/h và suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Trong hôm nay, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) tiếp tục có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng lưu ý, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa tính từ 19h ngày 18/8 đến 3h sáng nay có nơi trên 90mm như: trạm Phình Hồ (Quảng Ninh) 137.4mm, trạm Tân Phong (TP. Hải Phòng) 93.7mm,...

Dự báo, từ sáng sớm đến đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.