Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (18/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Nam; sức gió cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 1h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh - Lạng Sơn với sức gió 45km/h.

Khoảng 12 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đồng thời, trên đất liền, từ chiều 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều nay đến đêm mai (19/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm nay, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.