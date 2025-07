Bão số 4 có tên quốc tế là CO-MAY (Cỏ May). Tên bão Cỏ May do Việt Nam đặt tên. Cỏ May trong tiếng Việt là một loài thực vật mọc tự nhiên ở vùng đồng bằng, đặc biệt là ven sông của Việt Nam. Nó có hoa nhỏ màu tím bạc nở vào mùa hè. Tên khoa học là Chrysopogon Aciculatus.