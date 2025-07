Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An lại đón đợt mưa lớn trong 2 ngày tới.

Cụ thể, từ 24-25/7, những khu vực trên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Lũ lịch sử xảy ra tại Mường Xén, Nghệ An sau bão số 3 Wipha. Ảnh: V.Lam

Tổng lượng mưa từ ngày 24-25/7, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm).

Từ 26/7, mưa lớn ở những khu vực này có khả năng giảm dần.

Trước mắt, chiều tối và đêm nay (23/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 23/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa giông từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo lũ tại hạ lưu sông Cả - Nghệ An

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trung, hạ lưu sông Cả đang lên. Mực nước lúc 13h ngày 23/7, tại một số trạm như sau: Con Cuông 34,15m, trên báo động (BĐ)3: 3,65m, vượt lũ lịch sử năm 1975 (32,54m): 1,61m; trạm Dừa 22,46m, dưới BĐ2: 0,04m; trạm Nam Đàn 2,29m, còn dưới BĐ1.

Cảnh báo, từ nay đến 25/7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn khả năng lên mức BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng kéo dài vùng trung, hạ lưu sông Cả; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tỉnh Nghệ An.

Các thông tin cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.