Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản trả lời Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tại văn bản trả lời, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã dẫn loạt quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời khẳng định, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương “không có thẩm quyền cấp/gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”.

Thông báo xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47. Ảnh: A.X

Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo về tình hình xăng dầu trên địa bàn để UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (những công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương phải do chính quyền địa phương quyết định và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương).

Trường hợp cần thiết, phối hợp với các UBND và Sở Công Thương địa phương ở địa bàn lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa điểm gần với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về việc hai cửa hàng xăng dầu đang dừng bán hàng. Từ đó, các phương tiện có kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài ra, địa phương cần làm việc với Tòa án và các đơn vị liên quan giải quyết nhanh vụ án tranh chấp dân sự để hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc này sớm hoạt động trở lại.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 đã treo băng rôn thông báo “do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu từ ngày 30/12/2025”.

Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phản ánh, việc trạm cung cấp nhiên liệu tạm ngừng hoạt động đã khiến họ lúng túng, nhất là với các phương tiện di chuyển đường dài hoặc không kịp tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc.