Chiều nay (18/2), trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02, Công an TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Tâm (38 tuổi, ở thôn Hòa Hy, Đặc khu Cát Hải) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Đức, đối tượng Tâm có tâm lý bất thường, hành vi không được khôn ngoan.

Đối tượng Vũ Văn Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hải Phòng cung cấp.

Trước đó, tối 15/2, Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo từ người dân về việc 2 ô tô để ở khu vực thôn Lục Độ và trước Đình làng Hòa Hy, đặc khu Cát Hải bị cháy, nghi do bị phóng hỏa.

Cũng trong ngày hôm đó, tại chùa Sùng Khánh thuộc thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải, một người đàn ông đã dùng phao xốp áp vào cửa chùa và châm lửa đốt. Hành động của người này làm bộ cửa chính của chùa bị cháy.

Nhận thấy có hành vi hủy hoại tài sản hàng loạt, PC02 và Công an đặc khu Cát Hải đã tập trung đấu tranh làm rõ, tránh để vụ việc gây hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra các vụ cháy trên là Vũ Văn Tâm. Sau khi bị bắt giữ, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.