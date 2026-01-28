Tin sao Việt: MC Phí Linh dịu dàng với áo dài xanh lục bảo huyền bí quyến rũ. Cô chia sẻ: "Sự nồng nhiệt không cần thiết phải đến từ những gam màu nóng. Gam trầm lạnh gợi tò mò hơn nhờ những bí ẩn trộn lẫn của hai sắc xanh hoà cùng nhau".

Diễn viên Thanh Sơn ôm eo tình tứ với Yến My - bạn diễn kém 9 tuổi trong phim sắp phát sóng "Đồng hồ đếm ngược".

NSND Phạm Phương Thảo tạo dáng chụp ảnh trong lúc chờ tới lượt diễn.

Diễn viên Thanh Hương biểu cảm đáng yêu.

Phút thảnh thơi của nghệ sĩ Minh Nhí, Hữu Châu.

Diễn viên Cát Tường khoe con gái.

Cựu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh chụp ảnh kỷ niệm những tháng ngày bên nhau.

Ca sĩ Mai Thiên Vân hào hứng khi được về Việt Nam ăn Tết.

Dương Cẩm Lynh và Trương Minh Quốc Thái chụp ảnh tại hậu trường dự án mới mà cả hai cùng tham gia.

Diễn viên Tường Vi hài hước nói ai mặc áo đỏ chứng tỏ rất đáng yêu.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu hóa cô Ba Sài Gòn.

Diễn viên Huyền Trang của "Lằn ranh" chia sẻ ảnh hậu trường.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ clip vui đùa với con trai:

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Ảnh: FBNV