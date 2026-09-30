Lãnh tụ Iran ra tuyên bố cứng rắn, Mỹ cảnh báo Tehran hết dầu trong 2 tuần

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Truyền thông nhà nước Iran ngày 28/9 đăng tải tuyên bố của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Iran đã giáng đòn mạnh mẽ, đẩy lùi đối thủ ở biển Ảrập và eo biển Hormuz. Tuyên bố này đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ngừng bắn 7 ngày để mở eo biển Hormuz, đồng thời xem xét nối lại chiến dịch quân sự toàn diện với Iran.

Cùng ngày 28/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Iran chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu trên biển và có thể hết dầu giao dịch trong 2 tuần tới. Ông Bessent cho rằng sức ép kinh tế sẽ buộc Tehran đàm phán, đồng thời bác bỏ tin đóng cửa eo biển Hormuz khi vẫn có 15-22 triệu thùng dầu được vận chuyển qua đây mỗi ngày.

Nhiều lính Mỹ bị thương trong cuộc tấn công của Iran tại eo Hormuz

Lính Mỹ trên tàu sân bay. Ảnh: US Navy

Cách đây 2 tuần, 8 lính thủy đánh bộ Mỹ (gồm một sĩ quan) đã bị thương khi một tên lửa hành trình chống hạm của Iran đánh trúng tàu biển họ vận hành tại eo biển Hormuz. Dù không bị thương nặng, họ bị hít phải khói và có dấu hiệu chấn thương sọ não như đau đầu. Tất cả binh sĩ thuộc tiểu đoàn đổ bộ này đã nhanh chóng trở lại nhiệm vụ.

Vụ tấn công xảy ra ngày 14/9 nhưng gần 10 ngày sau mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Lầu Năm Góc, có thể do triệu chứng xuất hiện muộn. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc chịu giám sát lớn về số liệu thương vong. Tính đến 23/9, Hệ thống DCAS ghi nhận 861 quân nhân Mỹ bị thương trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran từ tháng 2.

Ông Putin khẳng định các nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Nga đã 'thất bại'

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những nỗ lực từ bên ngoài nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử và can thiệp nội bộ Nga đã thất bại. Ông khẳng định người dân Nga không thể bị đe dọa, đã tự quyết định tương lai thông qua cuộc bầu cử Quốc hội từ 18-20/9. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao giúp đảm bảo tính chính danh không thể nghi ngờ của cuộc bầu cử.

Theo tin tức từ giới chức Nga, hơn 1.600 UAV Ukraine đã bị ngăn chặn trong đợt tập kích nhắm vào Moscow và các khu vực khác vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Cùng ngày 28/9, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội thêm 15.500 quân. Đây là lần tăng quân số thứ tư trong năm, đưa tổng lực lượng quân đội Nga lên hơn 2,4 triệu người.

Hơn nửa triệu người đổ xô đi xem cá mập mắc kẹt ở Hàn Quốc

Cá mập dài 3,5m bị mắc kẹt ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Một con cá mập dài 3,5m, được đặt biệt danh là Bukang-i theo tên cảng Bắc Busan, thu hút hơn 600.000 du khách sau khi mắc kẹt từ ngày 18/9 trong con kênh hẹp ở Busan, Hàn Quốc. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là cá mập đồng đi theo mồi vào kênh nhưng không tìm thấy đường ra. Lực lượng tuần duyên từng cố đưa con cá mập ra ngay ngày đầu nhưng phải ngưng sau 6 giờ do lo ngại an toàn.

Sáng 29/9, tàu tuần duyên dùng phương pháp phun tia nước mạnh phía sau nhằm đẩy con vật về cửa kênh, áp dụng theo kinh nghiệm giải cứu cá mập ở Mỹ năm 2004. Viện Khoa học Nghề cá quốc gia cho biết tình trạng cá mập vẫn ổn định, nhưng cảnh báo nó có thể suy yếu nếu kẹt lâu. Đến chiều 29/9, chiến dịch lại phải tạm dừng vì con vật không chịu rời đi.