Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc Nga tấn công châu Âu

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm vào các nước châu Âu, đồng thời khẳng định cáo buộc về mối đe dọa từ Moscow chỉ là nỗ lực làm gia tăng căng thẳng để biện minh cho việc hỗ trợ Ukraine. Ông Putin gọi các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia về khả năng tấn công phủ đầu Nga là "trò hề chính trị" khiêu khích.

Về khả năng đàm phán với Kiev, ông Putin cho biết Nga sẽ quyết định dựa trên lợi ích quốc gia, đồng thời lưu ý Ukraine đề xuất ngừng bắn ở hạ tầng năng lượng và Biển Đen nhưng vẫn tiến hành tập kích. Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow đã đưa ra các đòn đáp trả nhạy bén và mang tính hủy diệt sau các vụ tấn công quy mô lớn của lực lượng Kiev.

Iran đề xuất Mỹ thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu đáp ứng các điều kiện ký tại biên bản ghi nhớ hồi tháng 6. Kế hoạch đã gửi qua Qatar, quy định Mỹ thực hiện các bước trong 4-5 ngày đầu, mở eo biển ở ngày thứ 6 và bắt đầu đàm phán thỏa thuận cuối cùng vào ngày thứ 7.

Phía Iran cam kết bảo đảm hàng hải an toàn nhưng yêu cầu Mỹ có đảm bảo đáng tin cậy về việc dừng tấn công trước khi đàm phán mới. Phản hồi đề xuất, quan chức Mỹ xác nhận đang có các thảo luận tích cực qua trung gian gồm cả vấn đề hạt nhân. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa gây biến động giá nghiêm trọng do từng gánh 20% lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu.

Nga nói về các cuộc tấn công ở Biển Đen, chưa vội bổ nhiệm đại sứ ở Anh và Pháp

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án Ukraine tấn công các tàu thương mại và tàu chở dầu ở Biển Đen, dẫn tới các động thái đáp trả của Nga. Ông Peskov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất giải pháp an ninh Biển Đen nhưng chưa có đàm phán thực chất, đồng thời khẳng định việc bảo đảm an ninh đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể qua đàm phán phức tạp.

Theo các tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này đã đánh chặn 645 UAV của Ukraine trong ngày, chủ yếu tại Biển Đen và Biển Azov. Ông Peskov cũng tỏ ra hoài nghi trước phát biểu của Tổng thống Zelensky về việc Mỹ cho phép sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời khẳng định Nga chưa vội bổ nhiệm đại sứ mới tại Anh và Pháp.

Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa khi thủ đô Bangkok ngập sâu vì mưa lớn

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Chính phủ Thái Lan ngày 26/9 đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận ở thủ đô Bangkok do mưa lớn kéo dài 3 ngày gây ngập lụt nghiêm trọng. Động thái này giúp chính quyền địa phương chủ động ứng phó. Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa ở nhiều nơi gần 300mm khiến toàn bộ hệ thống kênh ở phía đông rơi vào tình trạng quá tải.

Thống đốc khuyến cáo người dân ven kênh di chuyển tài sản lên cao, trong khi hệ thống bãi đỗ xe MRT cho phép gửi xe miễn phí đến ngày 2/10 để bảo quản phương tiện. Nhiều khu vực ghi nhận nước ngập tới thắt lưng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo tình trạng mưa lớn tại Bangkok sẽ tiếp diễn cho đến hết ngày Chủ Nhật.