Nga lên tiếng về eo biển Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/9 tuyên bố Moscow sẵn sàng đóng góp xây dựng để ổn định tình hình tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh. Ông Lavrov nhấn mạnh cần xây dựng lòng tin giữa Iran với các nước Vùng Vịnh để tạo dựng cấu trúc khu vực ổn định. Tuyên bố này được đưa ra trước Đại hội đồng Liên hợp Quốc nhằm thúc đẩy an ninh khu vực.

Động thái của Nga diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức bác bỏ đề xuất dừng giao tranh 7 ngày để mở lại eo biển Hormuz từ phía Iran. Phía Mỹ cho rằng Tehran muốn thỏa thuận do kiệt quệ tài chính và hoài nghi khả năng Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Trước đó, Iran đã yêu cầu Mỹ gỡ phong tỏa, bỏ đóng băng tài sản và miễn trừng phạt dầu mỏ.

Ông Trump công khai bác bỏ đề xuất thỏa thuận mới của Iran

Ông Trump công khai bác bỏ các đề xuất của Iran. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bác bỏ đề xuất 7 ngày của Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Phía Mỹ đánh giá các điều khoản này không thể chấp nhận được và cho rằng Tehran đưa ra đề xuất do chịu sức ép kinh tế lớn. Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Washington đang kiểm soát tình hình và có vị thế đàm phán mạnh hơn.

Theo kế hoạch bị bác bỏ, Iran đòi Mỹ dỡ phong tỏa hải quân, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản đóng băng và buộc Israel ngừng bắn tại Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nắm thông tin nhưng vẫn chờ phản hồi chính thức. Dù đề xuất bị từ chối, các cuộc đàm phán qua bên trung gian vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Mỹ ra tối hậu thư với 50 nước về giao thương với Iran

Quan hệ giữa Iran và các nước Trung Đông bị suy yếu do sức ép của Mỹ. Ảnh: PeaceRep

Bộ Tài chính Mỹ đã cử quan chức cấp cao Jonathan Burke tới hơn 50 quốc gia ở Trung Đông và châu Âu nhằm đưa ra cảnh báo yêu cầu dừng giao thương với Iran. Washington đe dọa các nước tiếp tục hợp tác với Tehran sẽ bị loại khỏi thị trường Mỹ. Chiến dịch "Cô lập kinh tế" bước đầu khiến nhiều đối tác, bao gồm Iraq và Oman, phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Các tin tức công khai cho thấy cuộc xung đột gần đây do Iran gây ra tại eo biển Hormuz và Bab al-Mandab đã làm suy yếu quan hệ Vùng Vịnh, thúc đẩy các đối tác nhanh chóng cắt đứt liên kết với Tehran. Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận lệnh trừng phạt gây tác động lớn, dù các chuyến bay kết nối Iran với Trung Quốc và Nga vẫn được duy trì.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine công bố 'đội quân robot'

Video mô phỏng sáng kiến đội quân robot. Video: Kyiv Independent

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố sáng kiến "đội quân robot" nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghệ thay thế con người trên chiến trường. Dự án sẽ đầu tư vào các công ty công nghệ quốc phòng, phát triển R&D và phối hợp thử nghiệm với quân đội. Động thái này diễn ra tại hội nghị IT Arena ở Lviv sau khi ông bị miễn nhiệm hồi tháng 7.

Tầm nhìn của sáng kiến tập trung phát triển robot hình người thay thế bộ binh trong chiến hào. Ông Fedorov đặt mục tiêu trong 6 tháng robot đầu tiên sẽ tiêu diệt binh sĩ đối phương và trong 12 tháng thực hiện cuộc tấn công thành công mà không cần bộ binh. Video giới thiệu do AI tạo ra cho thấy nhiều loại robot tham chiến trong các chiến hào và cánh đồng.