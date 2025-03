Tổng thống Trump tối 4/3 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện khóa 119 của Mỹ, ca ngợi những gì ông đã làm được chỉ trong 6 tuần đầu tiên trở lại Nhà Trắng cũng như trình bày về các chính sách đối nội và đối ngoại ông đang theo đuổi. Các hãng thông tấn và đài truyền hình Mỹ đã cho phát sóng trực tiếp sự kiện này.

Các nghị sĩ vỗ tay sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào tối 4/3. Ảnh: CNN

Theo cuộc khảo sát do đài CNN ủy quyền cho công ty thăm dò dư luận SSRS tiến hành ngay sau đó trong ngày, những người theo dõi bài phát biểu nhìn chung đánh giá, các chính sách của ông Trump đang và sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng.

Cụ thể, phần lớn những người tham gia khảo sát đều có quan điểm tích cực như vậy về các vấn đề trọng tâm được tổng thống nhắc đến, ví dụ như 76% ủng hộ chính sách nhập cư do ông Trump kiến nghị, 63% hài lòng với các đề xuất của tổng thống về việc thay đổi cách thức hoạt động của chính phủ liên bang, 62% tin tưởng các đề xuất của ông về nền kinh tế và 56% nói ông Trump đã đúng về thuế quan. Điều này phản ánh sự thay đổi so với cuộc thăm dò của CNN về các bài phát biểu trong nhiệm kỳ đầu tiên của vị Tổng thống Cộng hòa này, khi ông luôn được đánh giá cao hơn về các vấn đề kinh tế, so với các vấn đề liên quan đến nhập cư.

Số người bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào việc ông Trump sẽ giúp đỡ những người như họ, sử dụng quyền lực tổng thống một cách có trách nhiệm hoặc “thực sự lãnh đạo đất nước” chiếm tỉ lệ thấp hơn.

Khoảng 7/10 số người theo dõi ông Trump diễn thuyết thú nhận họ ít nhất cảm thấy “tích cực” và 44% phản hồi “rất tích cực”. Con số này thấp hơn mức 57% người xem đánh giá bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trước Quốc hội Mỹ cách đây 8 năm “rất tích cực” hoặc 51% có cảm nhận như vậy về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tại buổi họp chung của Hạ viện và Thượng viện vào năm 2021. Con số này cũng thấp hơn một chút so với mức 48% đánh giá "rất tích cực" dành cho Tổng thống Trump khi ông đọc Thông điệp Liên bang vào năm 2018.

Theo CNN, việc các khán giả đánh giá tốt cho bài phát biểu của tổng thống trước Quốc hội là điều thường thấy ở Mỹ. Giới quan sát lưu ý, các sự kiện như vậy nhìn chung có xu hướng thu hút những đối tượng khán giả thân thiện, chủ yếu đến từ chính đảng của lãnh đạo Nhà Trắng. Hôm 4/3, số đảng viên Cộng hòa xem ông Trump diễn thuyết cao hơn khoảng 14% so với tỉ lệ công chúng nói chung.

CNN cho biết thêm, các bài phát biểu thường niên của tổng thống hiếm khi dẫn đến sự thay đổi đáng kể về sự ủng hộ của cử tri Mỹ dành cho lãnh đạo Nhà Trắng, đặc biệt trong những năm gần đây.