Ngày 26/9, Jiuzyoung đưa tin Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn liên tiếp xuất hiện cùng nhau trong 2 ngày 24 và 25/9 tại Thượng Hải.

Động thái này thu hút sự chú ý khi nam diễn viên đang được quan tâm nhờ vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng. Các nguồn tin Trung Quốc cũng xác nhận hai người cùng tham dự sự kiện thời trang ngày 24/9 và cùng xem concert của Lý Vinh Hạo tối 25/9.

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện thời trang ở Thượng Hải.

Ngày 24/9, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng tham dự một sự kiện thời trang tại Thượng Hải. 2 người được sắp xếp ngồi cạnh nhau và thoải mái xuất hiện trước ống kính. Tỉnh Bách Nhiên giữ nụ cười nhẹ trong khi Lưu Văn vui vẻ tạo dáng.

Tối 25/9, cặp đôi tiếp tục cùng xuất hiện tại sân vận động Thượng Hải để xem concert Hắc Mã thuộc tour lưu diễn của ca sĩ Lý Vinh Hạo. Theo các nguồn tin, 2 người ngồi trong khu vực phòng riêng và giữ thái độ khá kín đáo. Khi nhận thấy sự chú ý từ khán giả, họ được cho là đã kéo rèm lại để hạn chế bị ghi hình.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện kín đáo tại concert của Lý Vinh Hạo.

Trong lúc giao lưu với khán giả, Lý Vinh Hạo bất ngờ hướng về khu vực phòng riêng và nhắc đến bạn thân lâu năm Tỉnh Bách Nhiên bằng tên nhân vật Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng.

Nam ca sĩ nói “Luke” mà khán giả yêu thích cũng có mặt tại concert, sau đó tiếp tục trêu chọc rằng bên cạnh Luke chắc chắn có một người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc đời. Lý Vinh Hạo ban đầu đùa rằng đó là vợ mình, Dương Thừa Lâm, trước khi bật mí: “Đùa thôi, Văn Văn hôm nay cũng ở đây”.

“Văn Văn” là cách Lý Vinh Hạo gọi thân mật Lưu Văn. Màn tương tác gián tiếp xác nhận siêu mẫu đang có mặt trong phòng riêng cùng Tỉnh Bách Nhiên và lập tức khiến khán giả tại sân vận động reo hò.

Ca sĩ Lý Vinh Hạo là bạn thân của Tỉnh Bách Nhiên.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn được cho là duy trì mối quan hệ tình cảm kín tiếng trong nhiều năm. Hai người được truyền thông Trung Quốc cho rằng bắt đầu quen biết từ năm 2019 sau khi hợp tác trong một quảng cáo và nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cả 2 hiếm khi công khai thể hiện tình cảm trước công chúng.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn duy trì mối quan hệ tình cảm kín tiếng.

Lý Vinh Hạo là bạn lâu năm của Tỉnh Bách Nhiên. Khi Đầu xuân tươi sáng lên sóng, nam ca sĩ từng gây chú ý khi chi khoảng 240.000 nhân dân tệ (hơn 900 triệu đồng) để mua 8.000 suất xem trực tuyến, nhằm ủng hộ tác phẩm của người bạn thân. Mỗi suất đi kèm một tháng tài khoản VIP Youku, sau đó được tặng cho khán giả để họ có thể xem phim miễn phí.

Lý Vinh Hạo nhắc đến Tỉnh Bách Nhiên tại concert (Sina):