Ngày 16/9, 8World đưa tin nền tảng Youku công bố thực hiện phần tiếp theo của bộ phim Đầu xuân tươi sáng với tên mới Giữa hạ tươi sáng.

Thông tin được công bố sau khi Đầu xuân tươi sáng tạo được sức hút với khán giả, nhận nhiều sự quan tâm về độ thảo luận và phản hồi tích cực. Đáng chú ý, tập cuối đạt 40,3% thị phần rating, đồng thời cán mốc hơn 900 triệu lượt xem trên toàn mạng.

Phần tiếp theo tiếp tục do biên kịch Cao Tiểu Nhàn chấp bút. Ở phần đầu, cô đồng thời đảm nhận vai trò tổng chế tác. Thiên Dư Studio tiếp tục phụ trách sản xuất, được kỳ vọng duy trì phong cách của tác phẩm trước.

Poster phần 2 mang tên "Giữa hạ tươi sáng". Ảnh: Youku

Đáng chú ý, poster ý tưởng đầu tiên của Giữa hạ tươi sáng cũng được công bố cùng câu nói: “Ồn ào trao ta, thiên vị dành em. Mùa hè có gió, nhân gian trời trong”.

Bên cạnh đó, tài khoản nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào đồng loạt đăng bài hưởng ứng thông tin về phần mới. 2 nhân vật viết những câu như “Mùa hè, không có băng điêu” và “Đã nói sẽ không kết thúc”, khiến khán giả đặt câu hỏi liệu cặp đôi chính có tiếp tục xuất hiện trong phần 2.

Đầu xuân tươi sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cô nương đừng khóc. Tác phẩm nằm trong Bộ ba đầu xuân, gồm Đầu xuân tươi sáng, Cô nàng nói nhiều và Bạn nói cuộc đời rực rỡ, tôi không có ý kiến.

Cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên gây sốt trong phần 1. Ảnh: Sina

Nam chính Tỉnh Bách Nhiên nhận được sự yêu thích lớn từ người hâm mộ. Ảnh: IGNV

Cả 3 câu chuyện đều lấy Bắc Kinh làm bối cảnh. Trong đó, Đầu xuân tươi sáng và Cô nàng nói nhiều có mối liên hệ với nhau.

Việc Giữa hạ tươi sáng được xác nhận khiến khán giả bắt đầu quan tâm đến hướng phát triển của phần mới. Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu phim sẽ tiếp tục câu chuyện của Loan Niệm và Thượng Chi Đào sau khi kết hôn hay chuyển sang khai thác một câu chuyện khác.

Hiện Youku chưa công bố chính thức dàn diễn viên của Giữa hạ tươi sáng. Vì vậy, thông tin Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên có tiếp tục đảm nhận hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào hay không vẫn chưa được xác nhận.

Những động thái từ tài khoản nhân vật của Loan Niệm và Thượng Chi Đào càng khiến khán giả kỳ vọng cặp đôi màn ảnh sẽ trở lại trong phần 2.

Cảnh hôn nhau trong "Đầu xuân tươi sáng":