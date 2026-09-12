Dù tập cuối đã lên sóng, Đầu xuân tươi sáng vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh vai diễn Loan Niệm, cuộc sống phía sau màn ảnh của Tỉnh Bách Nhiên cũng khiến người hâm mộ tò mò.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên phim "Đầu xuân tươi sáng''.

Mê nấu ăn, làm bánh và thích chia sẻ thành quả

Theo ELLE Taiwan, nấu ăn và làm bánh là những hoạt động Tỉnh Bách Nhiên thường chia sẻ với người hâm mộ. Nam diễn viên có thể chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau, từ các món theo phong cách phương Tây đến bánh ngọt và bánh quy thủ công.

Tỉnh Bách Nhiên thường xuyên làm bánh tặng bạn bè. Ảnh: Weibo

Nam diễn viên làm bánh tại nhà:

Anh từng tự tay làm bánh quy để tặng bạn bè thưởng thức. Với Tỉnh Bách Nhiên, việc vào bếp không chỉ là sở thích mà còn giúp anh giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc, đồng thời mang lại cảm giác hoàn thành một điều gì đó bằng chính đôi tay mình.

Nam diễn viên cũng từng trổ tài nấu ăn trên chương trình ẩm thực Go Fridge, đảm nhận vai trò phụ bếp và trực tiếp tham gia chế biến món ăn.

Từng học hàng trăm công thức để đóng vai đầu bếp

Niềm hứng thú với chuyện bếp núc của Tỉnh Bách Nhiên không chỉ xuất hiện trong cuộc sống đời thường. Khi tham gia Mỹ vị tình ca (2009), nam diễn viên đảm nhận vai một đầu bếp và phải trải qua quá trình đào tạo chuyên môn để chuẩn bị cho nhân vật.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng thừa nhận bản thân chưa thực sự giỏi nấu nướng. Tuy nhiên, để phục vụ vai diễn, Tỉnh Bách Nhiên phải ghi nhớ hàng trăm công thức, tên món ăn và các loại gia vị.

Nam diễn viên từng trải qua quá trình đào tạo chuyên môn để vào vai đầu bếp. Ảnh: Weibo

Nam diễn viên cho biết quá trình chuẩn bị giúp anh nhận ra nấu ăn là công việc cầu kỳ, đòi hỏi sự chú ý đến nhiều chi tiết. Anh cũng nhận thấy việc vào bếp có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn.

Trong Đầu xuân tươi sáng, Tỉnh Bách Nhiên cũng thực hiện nhiều cảnh nấu ăn cho nhân vật Thượng Chi Đào (do Tôn Thiên đảm nhận), tiếp tục thể hiện sự quen thuộc với công việc trong căn bếp.

Tỉnh Bách Nhiên nấu ăn trong "Đầu xuân tươi sáng":

Tự chuẩn bị món ăn khi giảm cân

Bên cạnh nấu ăn và làm bánh, Tỉnh Bách Nhiên cũng từng chia sẻ về việc tự chuẩn bị những bữa ăn phục vụ quá trình kiểm soát cân nặng.

Nam diễn viên từng nói bản thân gần như luôn trong trạng thái giảm cân. Để phục vụ công việc và tạo hình nhân vật, anh kết hợp kiểm soát chế độ ăn với tập luyện và từng giảm khoảng 5kg.

Tỉnh Bách Nhiên duy trì vóc dáng săn chắc nhờ chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập luyện thường xuyên. Ảnh: IGNV

Tỉnh Bách Nhiên hạn chế ăn dầu, muối và tinh bột vào ban ngày. Anh từng chia sẻ hình ảnh một phần “cơm giảm cân” do chính mình chuẩn bị gồm ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, dưa chuột, thịt bò, khoai lang, khoai tây và 4 quả trứng chiên.

Những chia sẻ này cho thấy nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn gắn với cách Tỉnh Bách Nhiên chăm sóc bản thân và duy trì chế độ sinh hoạt.

Tỉnh Bách Nhiên trong chương trình ẩm thực:

Ảnh, clip: IGNV, Weibo, ELLE Taiwan

Loạt cảnh hôn táo bạo trong phim 'Đầu xuân tươi sáng' khiến khán giả đỏ mặt Loạt cảnh hôn táo bạo của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim 'Đầu xuân tươi sáng' gây chú ý, từ màn thân mật đầu phim đến những nụ hôn trên sofa, trong ô tô và tại cầu thang văn phòng.