Cát-sê gần 40 tỷ đồng

Đầu xuân tươi sáng đang bước vào những tập cuối và tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với vai Loan Niệm, nam chính lạnh lùng, giàu có và có phong cách thời trang nổi bật. Cùng với sức hút của bộ phim, thông tin về thu nhập và tài sản của nam diễn viên cũng được khán giả quan tâm.

Tỉnh Bách Nhiên trong "Đầu xuân tươi sáng". Ảnh: ELLE

Theo truyền thông Trung Quốc, Tỉnh Bách Nhiên nhận cát-sê 10 triệu NDT (gần 40 tỷ đồng) cho vai Loan Niệm, cao nhất trong dàn diễn viên. Nữ chính Tôn Thiên nhận 4 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng), trong khi các diễn viên phụ có mức thù lao khoảng 500.000-800.000 NDT (khoảng 1-3 tỷ đồng).

Để xây dựng hình tượng Loan Niệm, Tỉnh Bách Nhiên đã chuẩn bị hơn 120 bộ trang phục, trong đó có nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu cao cấp.

Căn nhà hơn 150 tỷ đồng tại Bắc Kinh

Một trong những bất động sản được nhắc đến khi nói về tài sản của Tỉnh Bách Nhiên là căn nhà song lập ở tầng trên cùng tại khu vực Đông Tứ Hoàn, Bắc Kinh.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, căn nhà có diện tích khoảng 300-400 m² và giá trị ước tính khoảng 40 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng).

Căn nhà trị giá hơn 150 tỷ đồng tại Bắc Kinh. Ảnh: 163

Không gian sống của nam diễn viên từng gây chú ý bởi phong cách nội thất tối giản. Thay vì sử dụng nhiều chi tiết xa hoa, căn nhà chủ yếu mang gam màu xám, tạo cảm giác như một phòng trưng bày nghệ thuật. Những hình ảnh gần đây cho thấy không gian được bổ sung thêm các chi tiết ấm áp với tường xanh đậm và sàn gỗ.

Hẹn hò bạn gái siêu mẫu hơn tuổi

Tỉnh Bách Nhiên vốn khá kín tiếng về đời tư. Anh từng có mối quan hệ được chú ý với nữ diễn viên Nghê Ni. Sau khi chia tay, nam diễn viên ít chia sẻ chuyện tình cảm và tập trung cho sự nghiệp.

Từ năm 2019, Tỉnh Bách Nhiên được cho là có mối quan hệ với siêu mẫu Lưu Văn sau khi cả 2 cùng hợp tác trong một quảng cáo. Từ năm 2022, cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên nhau. Tháng 9/2025, họ được chụp ảnh nắm tay rời một bữa tiệc thời trang. Sang năm 2026, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại sân bay Thượng Hải.

Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: 163

Lưu Văn hơn Tỉnh Bách Nhiên một tuổi. Cả 2 chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm nhưng cũng không quá né tránh sự chú ý của truyền thông. Trong thời gian Đầu xuân tươi sáng lên sóng, Tỉnh Bách Nhiên chủ yếu tập trung quảng bá tác phẩm và hạn chế chia sẻ về đời tư.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên:

Nguồn: Now News, 163, Sina