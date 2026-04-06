Tôi mới kết hôn nhưng đã vấp phải những điều không vui từ tình cũ của chồng. Trước khi đến với tôi, chồng tôi và cô ấy đã kết thúc từ lâu.

Suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng phát hiện anh qua lại với tình cũ. Vậy mà giờ đây, cô ta xuất hiện, chen vào hôn nhân của tôi theo cách không ai ngờ tới.

Cô ấy bắt đầu bằng việc nhắn tin hỏi thăm chồng tôi về đám cưới, về tôi và việc vì sao không mời mình đến dự. Chồng tôi chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện.

Nhưng từ hôm đó, cô ấy liên tục nhắn tin cho anh. Bất kể chồng tôi có xem, phản hồi hay không, cô ta vẫn gửi tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn của cô ta lúc thì như độc thoại, khi lại như đang hờn trách, nuối tiếc chuyện tình đã qua.

Ảnh minh họa. P.X

Không chỉ nhắn tin qua điện thoại, cô ấy gửi tin nhắn qua mạng xã hội, viết email cho anh. Mấy hôm nay, cô ấy đăng các bài viết trên mạng xã hội cá nhân rồi gắn tài khoản chồng tôi vào.

Trong các bài viết, cô ấy chủ yếu kể về chuyện tình của mình và chồng tôi lúc hai người còn mặn nồng. Bên dưới bài viết lúc nào cũng có ảnh chụp hai người tình tứ, lãng mạn bên nhau. Nhiều hình ảnh, kỷ niệm của hai người mà tôi chưa bao giờ được nghe chồng chia sẻ.

Những bài viết, hình ảnh đó khiến cơn ghen trong tôi nổi lên. Nhưng chồng tôi lại không có bất kỳ phản ứng nào. Anh không trả lời, không tương tác.

Trong khi đó, bạn bè anh lại vào bình luận, chia sẻ các bài viết ấy rất nhiều. Nhiều người còn tỏ ra đồng cảm với cô ta.

Hôm qua, cô ấy lại tiếp tục đăng bài, hé lộ việc cả hai từng sống thử. Như thường lệ, chồng tôi vẫn im lặng. Sự việc như giọt nước tràn ly, tôi giận run người, cảm thấy như bị anh phản bội.

Tôi yêu cầu anh giải quyết, không để quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân. Tôi muốn anh yêu cầu cô ta dừng viết, gỡ bỏ tất cả các bài viết và không làm phiền, xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa.

Nhưng anh lại khiến tôi hụt hẫng khi nói không có quyền cấm ai đó viết gì trên trang cá nhân của họ. Câu nói của anh càng khiến cơn giận của tôi bùng cháy.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc anh đang bị kỷ niệm cũ làm xao động. Rồi tôi nghi ngờ anh còn vấn vương tình cũ. Một ngày nào đó, khi sống đủ lâu trong kỷ niệm cũ, anh sẽ thay đổi. Tôi sợ câu tình cũ không rủ cũng đến.

Nỗi sợ đó khiến tôi cãi nhau với anh. Nhưng mọi việc không đi đến đâu. Tôi định sẽ tìm gặp, yêu cầu cô ấy tránh xa chồng tôi. Tôi cũng định sẽ yêu cầu cô ấy không được viết, đăng bài, hình ảnh về chồng tôi nữa.

Nhưng tôi lại do dự vì không biết việc đó có đúng pháp luật không, có khiến cô ấy phản ứng mạnh hơn không.

Tôi nên làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành để thoát khỏi tình cảnh khó chịu này.

Độc giả T.T.M.H.

