Trong buổi phát sóng, Cổ Kha mặc áo sơ mi trắng, đội ngược mũ bóng chày đỏ, để lộ phần đầu trọc và nhắc lại mối tình gây tranh cãi với Lưu Hiểu Khánh.

Theo Cổ Kha, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm được công việc ổn định. Anh cho biết từng rơi vào cảnh không đủ tiền thuê nhà, sự nghiệp bấp bênh và đến nay vẫn chưa có bạn gái.

Trong các buổi livestream, anh nhiều lần nhắc đến Lưu Hiểu Khánh và cho rằng mối quan hệ trong quá khứ đã khiến cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.

Cổ Kha lớn lên trong một gia đình đơn thân ở vùng nông thôn Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh lên Bắc Kinh lập nghiệp, làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quen biết Lưu Hiểu Khánh vào năm 2012.

Theo lời anh, 2 người chính thức hẹn hò vào đầu năm 2016. Trong thời gian ở bên nữ diễn viên, Cổ Kha làm trợ lý nhiếp ảnh, đồng thời đảm nhận nhiều công việc khác như chụp ảnh, chỉnh sửa hình và hỗ trợ quản lý tài khoản mạng xã hội, với mức lương 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) mỗi tháng.

Mối quan hệ được cho là rạn nứt vào năm 2018 và chính thức chấm dứt vào năm 2021. Cổ Kha muốn vay tiền để khởi nghiệp, phía Lưu Hiểu Khánh không đồng ý và sau đó cắt đứt liên lạc.

Sau biến cố này, anh nói bản thân rơi vào giai đoạn khó khăn, thậm chí từng bị trầm cảm và rụng tóc nghiêm trọng vì áp lực.

Đến năm 2024, Cổ Kha tìm cách liên lạc lại với Lưu Hiểu Khánh và yêu cầu 5 triệu nhân dân tệ (gần 19 tỷ đồng),cho rằng đây là khoản tiền công và bồi thường cho nhiều năm làm việc bên cạnh nữ diễn viên. Tuy nhiên, phía Lưu Hiểu Khánh đã từ chối.

Sau khi rời Bắc Kinh, Cổ Kha trở về quê và thử sức với nhiều công việc như đóng phim ngắn trên mạng và livestream bán hàng. Tuy vậy, anh thừa nhận chưa đạt được thành công đáng kể và cuộc sống vẫn khá chật vật.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của anh cũng gặp nhiều trở ngại. Cổ Kha cho biết từng nhiều lần đi xem mắt nhưng đều không thành. Trong một lần gần đây, anh quen một phụ nữ ở Quảng Châu, song gia đình cô phản đối vì quá khứ tình cảm của anh với Lưu Hiểu Khánh.

Trước những lời tố cáo từ Cổ Kha, Lưu Hiểu Khánh vẫn không lên tiếng và tiếp tục hoạt động sôi nổi trong làng giải trí ở tuổi 71. Ngày 10/3, bà xuất hiện tại sự kiện Micro-Drama Quality Gala 2026 diễn ra tại Thượng Hải.

Tại sự kiện, Lưu Hiểu Khánh được trao danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc. “Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu từ tuổi 60”, bà chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết dù xuất thân từ điện ảnh, sau đó chuyển sang phim truyền hình và hiện thử sức với dòng phim ngắn, bà luôn sẵn sàng bước vào những “đường đua mới”.

Theo Lưu Hiểu Khánh, chỉ trong 1 năm bà đã tham gia 4 dự án phim ngắn, trong đó có tác phẩm mới Võ Tắc Thiên truyền kỳ sắp ra mắt. Nữ diễn viên tiết lộ chỉ mất 5 ngày để học thuộc lời thoại của 80 tập phim. “Tôi luôn yêu cầu tác phẩm của mình phải trở thành những tác phẩm kinh điển”, bà nói tại lễ trao giải.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lưu Hiểu Khánh còn gây chú ý với 4 cuộc hôn nhân. Bà kết hôn lần đầu năm 1979 với nhà sản xuất phim Lưu Gia Lương, sau đó lần lượt kết hôn với đạo diễn Vương Hạo, doanh nhân Mã Ngọc Lâm và doanh nhân Vương Hiểu Ngọc.

