Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà “cùng lúc hẹn hò tới 8 người đàn ông”, Lưu Hiểu Khánh tỏ ra khá bình thản. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên thẳng thắn đáp lại: “Nếu thật sự có bản lĩnh hãy mời cả 8 người đó đến đây, tôi cũng muốn biết họ là ai”.

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh.

Bà cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm cởi mở về tình yêu và hôn nhân. Theo Lưu Hiểu Khánh, phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền được yêu và thể hiện cảm xúc.

Bên cạnh những câu chuyện đời tư, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc ở tuổi 71. Bà tham gia ghi hình chương trình truyền hình, đóng phim ngắn và thường xuyên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 8/3, nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh bắt gặp nữ diễn viên livestream tại Tam Á. Trong các bức ảnh chụp trực tiếp, gương mặt của bà được nhận xét trang điểm khá đậm, lớp nền dày khiến phần da mặt và cổ có sự chênh lệch rõ rệt. Dù vậy, nếp nhăn quanh mắt và dấu hiệu lão hóa vẫn dễ nhận thấy.

Nữ diễn viên chăm chỉ livestream bán hàng ở tuổi ngoài 70.

Một số ý kiến cho rằng diện mạo này khác khá nhiều so với hình ảnh của Lưu Hiểu Khánh trong phòng livestream, nơi các bộ lọc làm đẹp khiến làn da trông mịn màng và ít nếp nhăn hơn.

Sự khác biệt giữa hình ảnh thực tế và trên sóng trực tiếp khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận. Một số khán giả đặt câu hỏi về việc quảng bá sản phẩm chăm sóc da khi ngoại hình thật vẫn lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc một nghệ sĩ 71 tuổi vẫn tự tin xuất hiện trước ống kính và làm việc với cường độ cao đã là điều đáng nể.

Không chỉ livestream bán hàng, Lưu Hiểu Khánh còn tích cực tham gia nhiều dự án giải trí khác. Truyền thông Trung Quốc cho biết có thời điểm bà hoàn thành tới 80 tập phim ngắn chỉ trong 9 ngày liên tục. Hiện lịch trình của nữ diễn viên được cho là kín đến giữa năm 2026.

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi hôn bạn diễn kém 30 tuổi trong phim mới.

Sinh năm 1955 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, từng gia nhập Đoàn kịch Quân khu Thành Đô trước khi bước vào điện ảnh đầu thập niên 1970. Bà ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng... giành nhiều giải thưởng như Kim Kê và Bách Hoa.

Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà vướng vụ án trốn thuế và bị tạm giam hơn một năm, biến cố từng khiến sự nghiệp gần như sụp đổ.

Đoạn phim gây tranh cãi của Lưu Hiểu Khánh:

Nguồn: Sohu, 51