1. Tỉnh duy nhất nào của Việt Nam được quy hoạch có 3 cảng hàng không?
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Cà Mau
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- An Giang0%
- Kiên Giang0%
- Cần Thơ0%Chính xác
An Giang là địa phương duy nhất của Việt Nam có 3 cảng hàng không trong quy hoạch sau khi Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3 cảng hàng không gồm Phú Quốc, Rạch Giá và Thổ Chu. Trong đó, Phú Quốc và Rạch Giá đang khai thác, còn Thổ Chu mới được bổ sung vào quy hoạch, chưa được xây dựng và đưa vào hoạt động.
Theo Quyết định 657/QĐ-BXD ngày 6/5/2026 của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Thổ Chu được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Diện tích đất dự kiến khoảng 234,06ha, chi phí đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng.
Sân bay được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại đảo Thổ Chu.
2. Không tính các thành phố trực thuộc Trung ương, An Giang là tỉnh đông dân nhất Việt Nam hiện nay, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Sau sáp nhập với Kiên Giang, tỉnh An Giang có quy mô dân số 4.952.238 người. Đây là tỉnh đông dân nhất trong số 28 tỉnh của cả nước.
Nếu tính chung, gồm cả các thành phố trực thuộc trung ương, sau sáp nhập, TTHCM (13,8 triệu người) và TP Hà Nội (8,86 triệu người) vẫn là 2 thành phố dẫn đầu cả nước về số dân.
3. Sau khi sáp nhập với Kiên Giang, An Giang trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất ở vùng nào của Việt Nam?
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Đồng bằng sông Hồng
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- Nam Trung Bộ0%
- Đông Nam Bộ0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%Chính xác
Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025, tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh An Giang (cũ) và tỉnh Kiên Giang (cũ), với tổng diện tích tự nhiên 9.888,91km², lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Địa phương giáp tỉnh Đồng Tháp ở phía đông, vịnh Thái Lan ở phía tây, TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau ở phía nam, Vương quốc Campuchia ở phía bắc.
4. Hòn đảo nào dưới đây là đảo lớn nhất Việt Nam, hiện thuộc tỉnh An Giang?
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Côn Đảo
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- Cát Bà0%
- Lý Sơn0%
- Phú Quốc0%Chính xác
Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh An Giang. Đảo chính Phú Quốc có diện tích khoảng 567km², chiều dài khoảng 49km. Nếu tính toàn bộ quần thể đảo, diện tích khoảng 589,23km². Phú Quốc còn được mệnh danh là Đảo Ngọc.
Không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, Phú Quốc còn có hệ sinh thái rừng và biển đa dạng. Vườn quốc gia Phú Quốc có tổng diện tích quản lý, bảo vệ rừng hơn 31.400ha, là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Đảo còn nổi tiếng với nghề sản xuất nước mắm truyền thống, hồ tiêu và các hoạt động du lịch biển như lặn ngắm san hô, khám phá rừng nguyên sinh.
5. Ngọn núi nào được xem là cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang?
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Núi Cấm
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- Núi Sam0%
- Núi Bà Đen0%
- Núi Tô0%Chính xác
Núi Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn, thuộc vùng Thất Sơn (Bảy Núi), tỉnh An Giang. Với độ cao 716m so với mực nước biển, đây là ngọn núi cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Núi Cấm có chu vi khoảng 28,6km, cảnh quan thiên nhiên phong phú và gắn với nhiều truyền thuyết dân gian. Nơi đây còn được biết đến với những công trình tâm linh, trong đó có chùa Vạn Linh và tượng Phật Di Lặc lớn.
Dãy Thất Sơn, còn gọi là Bảy Núi, là vùng núi nổi tiếng của An Giang, tạo nên nét địa hình đặc biệt giữa vùng đồng bằng rộng lớn ở Tây Nam Bộ.
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