Chính xác

An Giang là địa phương duy nhất của Việt Nam có 3 cảng hàng không trong quy hoạch sau khi Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3 cảng hàng không gồm Phú Quốc, Rạch Giá và Thổ Chu. Trong đó, Phú Quốc và Rạch Giá đang khai thác, còn Thổ Chu mới được bổ sung vào quy hoạch, chưa được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Theo Quyết định 657/QĐ-BXD ngày 6/5/2026 của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Thổ Chu được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Diện tích đất dự kiến khoảng 234,06ha, chi phí đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng.

Sân bay được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại đảo Thổ Chu.