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Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới. Theo báo cáo tháng 11/2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng nhập khẩu của nước này trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 115 triệu tấn.

Nhu cầu lớn chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến thực phẩm. Đậu nành được nghiền, chiết xuất dầu để sản xuất khô dầu làm thức ăn chăn nuôi và dầu đậu nành phục vụ chế biến thực phẩm.

Trung Quốc phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nước ngoài, trong đó Brazil và Mỹ là hai đối tác cung cấp quan trọng.