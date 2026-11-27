1. Quốc gia châu Á nào nhập khẩu đậu nành nhiều nhất thế giới?
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Trung Quốc
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- Nhật Bản0%Chính xác
Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới. Theo báo cáo tháng 11/2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng nhập khẩu của nước này trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 115 triệu tấn.
Nhu cầu lớn chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến thực phẩm. Đậu nành được nghiền, chiết xuất dầu để sản xuất khô dầu làm thức ăn chăn nuôi và dầu đậu nành phục vụ chế biến thực phẩm.
Trung Quốc phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nước ngoài, trong đó Brazil và Mỹ là hai đối tác cung cấp quan trọng.
2. Quốc gia nào xuất khẩu đậu nành nhiều nhất thế giới?
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Mỹ
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- Paraguay0%Chính xác
Brazil là quốc gia xuất khẩu đậu nành lớn nhất thế giới. Theo dự báo của USDA trong tháng 11/2026, lượng xuất khẩu của nước này trong niên vụ 2026-2027 đạt khoảng 118 triệu tấn.
Với diện tích canh tác lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi và ngành nông nghiệp phát triển, Brazil là một trong những trung tâm sản xuất, cung ứng đậu nành quan trọng nhất thế giới.
Mỹ cũng là nhà xuất khẩu lớn, nhưng hiện đứng sau Brazil. Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ đậu nành quan trọng nhất của Brazil.
3. Đậu nành sau khi được nghiền và ép tách dầu có thể tạo ra những sản phẩm nào dưới đây?
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Dầu đậu nành
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- Khô dầu đậu nành0%
- Nước đậu nành0%
- Cả A và B0%Chính xác
Đậu nành sau khi được nghiền và chiết xuất dầu tạo ra hai sản phẩm chính là dầu đậu nành và khô dầu đậu nành.
Dầu đậu nành là một trong những loại dầu thực vật phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm.
Khô dầu đậu nành là sản phẩm còn lại sau quá trình chiết xuất dầu, có hàm lượng protein cao và được sử dụng phổ biến làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.
4. Năm 2025, Mỹ là thị trường cung cấp đậu nành lớn nhất cho Việt Nam, tính theo trị giá nhập khẩu, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, Brazil là thị trường cung cấp đậu nành lớn nhất cho Việt Nam trong năm 2025, với 1,2 triệu tấn, trị giá gần 561,28 triệu USD. Thị trường này chiếm 45,8% tổng lượng và 46,2% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước.
Mỹ đứng thứ hai, với 1,14 triệu tấn, trị giá 517,12 triệu USD, chiếm 43,6% tổng lượng và 42,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.
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