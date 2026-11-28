1. Cầu vượt cửa biển nào dài nhất miền Trung?
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Phú Xuân
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- Thuận Hóa0%
- Tân Vũ0%
- Thuận An0%Chính xác
Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài phần cầu 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe, điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ.
Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp dài nhất hơn 200m. Công trình thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An, được xác định là một trong những hạng mục giao thông quan trọng ở khu vực ven biển phía đông thành phố.
2. Cây cầu này được Huế đặt tên chính thức là gì?
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Cầu Thuận An
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- Cầu Cửa Thuận0%
- Cầu Thai Dương0%
- Cầu Thuận Hải0%Chính xác
Đầu tháng 11, thành phố Huế thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An là Cửa Thuận, sau hai tháng lấy ý kiến người dân qua ứng dụng Hue-S.
UBND TP Huế giải thích Cửa Thuận là cách gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An, gắn với địa danh và không gian địa lý nơi công trình được xây dựng.
3. Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam có tên là gì?
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Bãi Cháy
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- Thị Nại0%
- Tân Vũ - Lạch Huyện0%
- Vĩnh Thịnh0%Chính xác
Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 5,44km, bề mặt rộng 16m. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ với Cát Hải (Hải Phòng). Trước đó, Cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, thông xe vào năm 2006, với chiều dài gần 2,5km.
4. Hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam nằm ở đâu?
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Khánh Hòa
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- Hải Phòng0%
- TPHCM0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Đường hầm sông Sài Gòn hay hầm Thủ Thiêm (TPHCM) là hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, được khánh thành vào năm 2011 sau 7 năm xây dựng. Công trình có chiều dài khoảng 1,49km, rộng 33,3m, cao 8,9m. Theo thiết kế, đường hầm sông Sài Gòn hỗ trợ xe di chuyển với tốc độ tối đa 60km/h. Ngoài ra, hầm chịu được động đất 6-7 độ richter.
5. Cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam nằm ở đâu?
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Đà Nẵng
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- TPHCM0%
- Hà Nội0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Cầu vượt Ngã ba Huế nằm tại nút giao thông phức tạp của Đà Nẵng, nơi giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường Điện Biên Phủ đi vào trung tâm thành phố. Đây là cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.
Công trình được thiết kế 3 tầng. Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt; cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao gồm bốn làn xe chạy có bề rộng là 15m với các nhánh rẽ rộng 16m (cho hai hướng lên xuống); cầu vượt tầng 2 cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm thành phố và ngược lại gồm bốn làn xe chạy có bề rộng cầu là 17m.
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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