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Đầu tháng 11, thành phố Huế thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An là Cửa Thuận, sau hai tháng lấy ý kiến người dân qua ứng dụng Hue-S.

UBND TP Huế giải thích Cửa Thuận là cách gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An, gắn với địa danh và không gian địa lý nơi công trình được xây dựng.