Chính xác

Ngoài việc khai thác các kim loại khác, Grasberg còn được biết đến như mỏ đồng lớn thứ ba thế giới, theo Guinness World Records.

Nhờ là một trong những nguồn cung đồng và vàng quan trọng của Indonesia, Grasberg đóng góp vào xuất khẩu, ngân sách và hoạt động công nghiệp khai khoáng.