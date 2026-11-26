1. Nước nào sở hữu mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á?
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Việt Nam
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- Malaysia0%
- Indonesia0%
- Timor Leste0%Chính xác
Mỏ Grasberg ở Papua, Indonesia được biết tới là “kho vàng” khổng lồ lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Theo Guinness World Records, tại thời điểm 31/12/2012, Grasberg được ghi nhận là mỏ lộ thiên nằm trên trữ lượng vàng đơn lẻ lớn nhất từng được biết đến với tổng trữ lượng vàng khoảng 184,2 tấn (tương đương 6,5 triệu ounce).
2. Ngoài vàng, mỏ còn khai thác kim loại nào thuộc nhóm lớn hàng đầu thế giới?
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Bạc
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- Nhôm0%
- Thép0%Chính xác
Ngoài việc khai thác các kim loại khác, Grasberg còn được biết đến như mỏ đồng lớn thứ ba thế giới, theo Guinness World Records.
Nhờ là một trong những nguồn cung đồng và vàng quan trọng của Indonesia, Grasberg đóng góp vào xuất khẩu, ngân sách và hoạt động công nghiệp khai khoáng.
3. Nước này dự trữ vàng lớn nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Thái Lan là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất Đông Nam Á, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC). Xếp sau đó là Singapore, Philippines. Việt Nam không được đề cập trong top những quốc gia, tổ chức và khu vực dự trữ vàng lớn nhất.
Thái Lan có khối lượng vàng lớn do coi đây là tài sản dự trữ chiến lược nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro phụ thuộc vào ngoại tệ.
4. Đất nước nào sở hữu vàng nhiều nhất thế giới?
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Trung Quốc
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- Nga0%
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- Đức0%Chính xác
Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Mỹ hiện là quốc gia sở hữu lượng vàng lớn nhất thế giới với hơn 8.130 tấn, gần bằng tổng lượng dự trữ của Pháp, Italy và Đức cộng lại. Hầu hết số vàng này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ.
Vàng dự trữ được xem là tài sản có giá trị chiến lược, góp phần củng cố niềm tin vào nền tài chính quốc gia và tạo nguồn lực ứng phó với biến động kinh tế.
5. Nước nào khai thác vàng nhiều nhất thế giới?
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Australia
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- Nga0%
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Trung Quốc là quốc gia khai thác vàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm. Theo số liệu năm 2024, Trung Quốc khai thác khoảng 380 tấn vàng, chiếm hơn 10% tổng sản lượng toàn cầu. Nước này không chỉ là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới mà còn nằm trong nhóm tiêu thụ vàng lớn nhất.
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