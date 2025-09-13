Theo thông tin được SCMP đăng tải hôm 13/9, một quán ăn ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi bị một thực khách đăng bài "tố" chặt chém.

Mức giá được niêm yết trên thực đơn. Ảnh: Handout

Bảng cập nhật giá trên thực đơn của nhà hàng này được áp dụng từ tháng 8 đã có sự điều chỉnh. Theo đó, hầu hết các món ăn tại đây đều có giá trên 2.000 Nhân dân tệ (7,4 triệu đồng).

Các món mì của quán đồng giá là 2.188 NDT (8,1 triệu đồng) với các nguyên liệu chính bao gồm 120g hành tây, 130g trứng hoặc 10g trứng cá muối tươi, 270g lươn, 400g tôm đỏ và 210g bào ngư.

Ngoài ra, nhà hàng sẽ tính thêm 20 NDT (74 nghìn đồng) cho 20g cà chua nếu khách hàng yêu cầu.

Dù không gian quán được đánh giá là nhỏ hẹp và chật chội, song theo chủ quán họ Wu, mức giá cao như nhà hàng Michelin của ông thể hiện trình độ cũng như kỹ năng nấu nướng thượng thừa của người đầu bếp.

Món mì của quán được một thực khách chụp ảnh lại. Ảnh: Handout

"Thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn có hương vị vượt trội hơn rất nhiều so với những quán khác", ông Wu khẳng định, đồng thời cho biết đã có hơn 10 khách hàng đặt món mì này. Thậm chí có người còn mang mì về Thượng Hải, cách đó khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc.

Tuy nhiên, thực tế những vị khách được ông Wu đề cập tới là những KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) muốn mua về để chia sẻ trải nghiệm. Và phản hồi của họ cũng hoàn toàn "trái ngược" với lời khẳng định của ông Wu rằng chất lượng món ăn không hề tương xứng với mức giá.

Mức giá của quán được nhiều người dùng mạng đánh giá là "chặt chém". Ảnh: Handout

Theo tìm hiểu của phóng viên địa phương, ông Wu mở quán từ năm 2021. Ban đầu, ông Wu không trực tiếp đứng bếp nhưng sau khi nhân viên xin nghỉ, ông quyết định vào làm thay.

"Khi có khách đặt, mì mới bắt đầu được nấu. Sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành và tất cả hải sản đều đảm bảo tươi sống được lấy từ chợ địa phương", chủ quán nhấn mạnh.

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, nhiều người bày tỏ bất bình trước mức giá cao ngất của quán. "Giá còn đắt hơn cả ở các nhà hàng hạng sang ở Thượng Hải", "Giá này là quá chặt chém, phải báo cơ quan chức năng để xử lý thôi",... là một số bình luận của cư dân mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng quán của ông Wu chỉ có thể tồn tại nhờ những KOL muốn mua để làm nội dung trải nghiệm.

Một người dùng đã chia sẻ ảnh chụp thực đơn của quán vào năm 2022. Thời điểm đó, món ăn cao nhất trong thực đơn chỉ có giá chưa tới 70 NDT (260 nghìn đồng).

Trong khi đó, luật sư Shengting nhận định rằng quán ăn này không vi phạm bất kỳ luật nào vì đã niêm yết rõ giá cả và mô tả rõ các món ăn trong thực đơn.