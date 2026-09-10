Apple bổ sung tính năng iPhone Handoff trên iOS 27, cho phép người dùng sử dụng cùng một số điện thoại trên hai iPhone và chuyển đổi giữa hai thiết bị khi cần.

Tính năng yêu cầu sự hỗ trợ từ nhà mạng và có thể phát sinh phí khi đăng ký. Khi iOS 27 ra mắt, iPhone Handoff chỉ được hỗ trợ bởi T-Mobile tại Mỹ và Deutsche Telekom tại Đức. Đến cuối năm, sẽ có thêm hai nhà mạng Verizon và EE.

Thông tin về iPhone Handoff không xuất hiện trong thông cáo của Apple tại Việt Nam.

iPhone Handoff là tính năng mới trên iOS 27. Ảnh: Cnet

Để sử dụng, người dùng cần hai iPhone chạy iOS 27 trở lên, kết nối Wi-Fi và đăng nhập cùng một tài khoản Apple. FaceTime, iMessage và Messages trong iCloud cũng phải được bật trên cả hai thiết bị.

iPhone Handoff có thể được kích hoạt trong quá trình thiết lập iPhone mới hoặc trong phần Cài đặt. Khi thêm một iPhone, người dùng có thể chọn thiết bị hiện tại làm iPhone phụ.

Sau khi thiết lập, một máy được xác định là iPhone chính, máy còn lại là iPhone phụ và cả hai cùng sử dụng một số điện thoại. Tuy nhiên, một số dịch vụ của nhà mạng như chuyển tiếp cuộc gọi, hiển thị ID người gọi và quản lý tài khoản chỉ có thể thực hiện trên iPhone chính.

Việc chuyển đổi giữa hai máy diễn ra tự động. Khi người dùng mở khóa một trong hai iPhone, số điện thoại sẽ được kích hoạt trên thiết bị đó. Màn hình hiển thị thông báo "Switched to this iPhone" để xác nhận việc chuyển đổi.

Tại một thời điểm, số điện thoại chỉ hoạt động trên một iPhone. Một số tính năng khác có thể được sử dụng đồng thời trên cả hai máy. Chẳng hạn, thẻ thanh toán trong Wallet và chìa khóa xe có thể hoạt động trên cả hai thiết bị. Tuy nhiên, Apple lưu ý các mục như vé giao thông công cộng, giấy tờ tùy thân hoặc thẻ nhân viên có thể chỉ hoạt động trên một máy.

Tính năng cũng hỗ trợ Dual SIM nếu cả hai eSIM đều thuộc nhà mạng tương thích với iPhone Handoff. Hai eSIM sẽ được chuyển đổi cùng lúc khi người dùng mở khóa iPhone. Mỗi eSIM phải được thiết lập riêng.

Sau khi kích hoạt, iPhone Handoff tiếp tục hoạt động cho đến khi người dùng liên hệ nhà mạng để tắt. Apple cho biết có thể phát sinh phí dịch vụ tùy nhà mạng, nhưng T-Mobile chưa công bố mức giá cho tính năng này.

iOS 27 được Apple phát hành ngày 14/9, khả dụng đối với iPhone 11 trở lên.