Dù màu sắc không phải là thông số kỹ thuật cốt lõi, đây luôn là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý của người dùng khi chọn mua smartphone. Năm nay, Apple đã quyết định "khai tử" toàn bộ các tùy chọn màu trên dòng iPhone 17 Pro tiền nhiệm để thay thế bằng 4 tông màu hoàn toàn mới trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Điểm nhấn trong ngôn ngữ thiết kế năm nay nằm ở việc hoàn thiện đồng màu giữa mặt lưng kính và bộ khung kim loại, tạo nên kết cấu liền khối và thanh lịch từ mọi góc nhìn.

Đỏ Burgundy: Tông màu điểm nhấn

Burgundy là màu sắc nổi bật nhất và nhận được nhiều sự quan tâm nhất ngay từ các thông tin rò rỉ ban đầu. Đây là sắc đỏ ánh tím trầm, mang lại cảm giác ấm áp và có khả năng chuyển biến nhẹ sắc thái theo từng góc độ ánh sáng.

Thay thế cho tông Cam vũ trụ rực rỡ trên thế hệ trước, Burgundy hướng đến vẻ đẹp táo bạo nhưng sang trọng và có chiều sâu. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn thể hiện cá tính riêng, yêu thích sự phá cách hoặc làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.

Băng thanh: Tươi sáng và hiện đại

Khác với tông Xanh thẫm (Deep Blue) mang hơi hướng cổ điển trước đây, Băng thanh mang đến sắc xanh lam nhạt thanh thoát và trang nhã. Tông màu này từng xuất hiện trên dòng iPhone Air hay MacBook Air và khi đưa lên bề mặt kính nhám của dòng Pro, máy toát lên vẻ nhẹ nhàng, hiện đại nhưng không đơn điệu.

Băng thanh mang tính linh hoạt cao, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn phong cách thường nhật, đặc biệt với những người chuộng phong cách tối giản và gam màu sáng.

Đen: Sự trở lại của gam màu kinh điển

Sau khi vắng bóng trên thế hệ trước và nhận về nhiều phản hồi tiếc nuối từ cộng đồng người dùng, tùy chọn màu Đen đã chính thức quay trở lại dòng Pro.

Khác với các bề mặt đen phẳng thông thường, lớp kính lưng cùng viền máy trên iPhone 18 Pro mang đến màu đen sâu thẳm, không bao giờ lỗi thời và giữ trọn nét cao cấp. Đây là sự lựa chọn an toàn tuyệt đối cho người dùng theo đuổi sự tối giản, giới doanh nhân hoặc những ai không muốn màu sắc thiết bị trở thành tâm điểm bàn tán.

Bạc: Nét thanh lịch trường tồn

Bạc là một trong những gam màu truyền thống và bền bỉ nhất trên các dòng máy cao cấp của Apple. Trên thế hệ iPhone 18 Pro, sắc bạc được hoàn thiện sáng bóng, tinh tế, nằm ở ranh giới hài hòa giữa màu trắng và xám kim loại.

Nhờ sự đồng nhất giữa chất liệu kính và khung viền, phiên bản màu Bạc đem lại cảm giác nhã nhặn, bền dáng qua thời gian và dễ kết hợp cùng mọi loại phụ kiện.

(Theo PhoneArena, Apple)