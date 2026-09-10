Sự kiện ra mắt sản phẩm mùa thu năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên được dẫn dắt bởi tân Tổng giám đốc (CEO) John Ternus. Không phụ sự kỳ vọng của giới công nghệ, "táo khuyết" đã mang đến hàng loạt cải tiến phần cứng lẫn phần mềm mang tính bản lề.

iPhone Duo: Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên

iPhone Duo là iPhone gập đầu tiên của Apple. Ảnh: Apple

Chi tiết gây bất ngờ ở phần kết ("one more thing") của sự kiện là sự xuất hiện của iPhone Duo - thiết bị được Apple khẳng định là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Máy sở hữu thiết kế gập phẳng dạng cuốn hộ chiếu với màn hình trong kích thước 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay Touch ID trên nút cạnh bên và sẽ hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil vào cuối năm nay.

Cả hai màn hình đều được trang bị lớp phủ chống phản chiếu ánh sáng dạng cấu trúc nano. Về sức mạnh xử lý, iPhone Duo trang bị chip A20 Pro, modem mạng di động tự phát triển C2, camera chính 48 megapixel (MP) cùng hệ thống pin kép cho thời gian phát video liên tục lên đến 31 giờ.

Hệ điều hành iOS 27 tối ưu hóa khả năng đa nhiệm cho phép chạy song song hai ứng dụng, ghim khung video và xoay máy linh hoạt ở mọi góc độ. Các ứng dụng như Netflix, Zoom và Slack đã nhanh chóng cập nhật tính năng tương thích.

iPhone Duo có giá khởi điểm từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, phiên bản cao cấp nhất bộ nhớ trong 2 TB có giá 103,999 triệu đồng - trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro và Pro Max: Bước nhảy vọt về camera và thời lượng pin

Apple dồn lực cho bộ đôi iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple

Năm nay, Apple bỏ qua dòng máy tiêu chuẩn để dồn toàn lực cho hai phiên bản cao cấp: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cụm camera Fusion 48 MP lần đầu tiên tích hợp cơ chế khẩu độ biến thiên, đi kèm bộ điều khiển chuyên nghiệp Pro Controls cho phép tùy chỉnh sâu các thông số chụp ảnh.

Cả hai thiết bị vận hành trên vi xử lý A20 tiến trình mới, mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và thời lượng pin: đạt tới 36 giờ xem video trên bản Pro và 45 giờ trên bản Pro Max. Khu vực Dynamic Island được nâng cấp khả năng hiển thị đồng thời 3 hoạt động trực tiếp. Hệ thống trí tuệ nhân tạo Siri AI trên thiết bị được nâng cấp để tương tác sâu với hơn 300.000 ứng dụng.

Mức giá khởi điểm cho bản 256 GB của iPhone 18 Pro là 38,999 triệu đồng và iPhone 18 Pro Max là 41,999 triệu đồng. Bộ đôi có 4 màu gồm đen, bạc, đỏ burgundy và xanh glacier, mở bán từ ngày 18/9.

AirPods 5: Phổ cập công nghệ chống ồn chủ động

AirPods 5 bổ sung tính năng chống ồn chủ động. Ảnh: Apple

Lần đầu tiên, tính năng chống ồn chủ động (ANC - Active Noise Cancellation) được đưa xuống dòng tai nghe AirPods tiêu chuẩn, mang lại khả năng giảm ồn tốt hơn 50% so với thế hệ trước. Bản AirPods 5 tiêu chuẩn cung cấp 4 giờ nghe khi bật ANC (đạt tổng 20 giờ cùng hộp sạc), giá 3,799 triệu đồng, có thể đặt trước từ hôm nay.

Apple Watch Series 12 và Watch Ultra 4: Đưa trợ lý Siri AI lên cổ tay

Apple Watch Series 12 ứng dụng nhiều tính năng AI. Ảnh: Apple

Hai mẫu đồng hồ thông minh mới gây chú ý với tính năng "Siri Recap" - sử dụng micrô tích hợp để tự động ghi chép và tóm tắt các cuộc trò chuyện thường nhật, cho phép người dùng truy vấn lại nội dung thông qua Siri. Tính năng "Audio Intelligence" ứng dụng AI trên thiết bị để phát hiện các âm thanh cảnh báo như tiếng chuông cửa hay còi xe cứu thương.

Cảm biến đo nhịp tim trên Apple Watch Series 12 được nâng cấp với đèn LED xanh lớn và tiết kiệm năng lượng hơn, cho phép đo nhịp tim mỗi 5 giây một lần và đo độ biến thiên nhịp tim (HRV) mỗi 5 phút. Ứng dụng Sức khỏe (Health) bổ sung tab "Longevity" (Tuổi thọ) giúp tổng hợp và đánh giá thể trạng toàn diện dựa trên giấc ngủ, vận động và tim mạch.

Thời lượng pin đạt 24 giờ trên Series 12 và hơn hai ngày trên bản Ultra 4. Apple Watch Series 12 có giá từ 11,499 triệu đồng, trong khi Watch Ultra 4 niêm yết ở mức 23,999 triệu đồng, chưa rõ ngày phát hành tại Việt Nam.

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 27 sẽ chính thức phát hành vào ngày 14/9, mang đến bản thử nghiệm Siri AI hỗ trợ tiếng Anh cùng các tùy biến giao diện mới như điều chỉnh độ mờ hiệu ứng Liquid Glass, thiết kế lại biểu tượng và kích thước widget siêu lớn.

(Theo The Verge)