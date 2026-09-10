Sau gần một thập kỷ xuất hiện dưới dạng tin đồn kể từ năm 2017, thời điểm đi trước chiếc điện thoại gập đầu tiên của Samsung tới hai năm, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple cuối cùng đã chính thức bước ra đời thực.

Khác biệt dễ nhận thấy nhất khi cầm thực tế iPhone Duo nằm ở lớp phủ bề mặt màn hình. Màn hình lớn bên trong sở hữu lớp hoàn thiện nhám mờ, giúp triệt tiêu hiện tượng phản chiếu ánh sáng và chống chói hiệu quả ngay cả dưới nguồn sáng gắt từ trần khu vực trải nghiệm.

Bản lề gập mở chuyển động đầm chắc, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68. Đáng chú ý, nếp gấp màn hình - điểm yếu cố hữu trên nhiều thiết bị Android - gần như biến mất hoàn toàn và rất khó cảm nhận thấy khi vuốt ngón tay qua.

Ảnh thực tế iPhone Duo màn hình gập. Ảnh: The Verge

Ở trạng thái đóng, màn hình ngoài kích thước 5,4 inch mang lại cảm giác nhỏ gọn so với tiêu chuẩn chung của các mẫu điện thoại dạng thanh hiện nay.

Thay vì sở hữu tỷ lệ dài hẹp, máy áp dụng tỷ lệ khung hình 1,4:1 dạng bè ngang, tạo cảm giác cầm nắm tương tự một cuốn hộ chiếu.

Tỷ lệ này giúp màn hình trong 7,6 inch có chiều ngang rộng rãi hơn, tối ưu cho cả nhu cầu xem video ở chế độ ngang lẫn việc đọc văn bản cuộn dài hoặc chia đôi đa nhiệm ở chiều dọc.

Điểm đắt giá về phần mềm thể hiện ở hiệu ứng chuyển cảnh khi đóng mở thiết bị. Thay vì tắt đột ngột một màn hình và bật sáng màn hình còn lại, giao diện hệ thống thực hiện hiệu ứng chuyển dịch mềm mại, nội dung hiển thị sẽ dần lấy nét khi bản lề di chuyển về vị trí cố định.

Ở chế độ sử dụng dạng máy tính xách tay (laptop mode), nửa màn hình trên hiển thị nội dung video, trong khi nửa dưới đóng vai trò bảng điều khiển cảm ứng rồi tự động mờ dần để tránh gây phân tâm.

Thiết bị cũng hỗ trợ chế độ lều (tent mode) và tự động kích hoạt giao diện StandBy ngay cả khi không cắm sạc.

Về khả năng chụp ảnh, cụm camera kép mặt sau đạt độ phân giải 48 megapixel (MP), hỗ trợ thu phóng quang học 2x.

Cấu hình này tương đồng với cảm biến trên dòng iPhone 18 Pro, nhưng đã được lược bỏ cơ chế khẩu độ cơ học biến thiên để đảm bảo độ mỏng nhẹ cho thân máy gập.

iPhone Duo phiên bản cao cấp nhất bộ nhớ trong 2 TB có giá 103,999 triệu đồng - trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam. Máy nhận đặt trước từ 16/10 và có hàng từ 23/10.

(Theo The Verge)