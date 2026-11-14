Chính xác

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị cũ, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích khoảng 12.700 km², dân số hơn 1,87 triệu người.

Với chiều ngang trung bình 63,9 km, nơi rộng nhất 75,4 km và nơi hẹp nhất 52,5 km, Quảng Trị được xác định là tỉnh có chiều ngang hẹp nhất cả nước sau sáp nhập năm 2025.