1. Tỉnh nào có chiều ngang hẹp nhất nước ta sau sáp nhập năm 2025?
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Quảng Trị
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- Hà Tĩnh0%
- Quảng Ngãi0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị cũ, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích khoảng 12.700 km², dân số hơn 1,87 triệu người.
Với chiều ngang trung bình 63,9 km, nơi rộng nhất 75,4 km và nơi hẹp nhất 52,5 km, Quảng Trị được xác định là tỉnh có chiều ngang hẹp nhất cả nước sau sáp nhập năm 2025.
2. Tỉnh này sở hữu hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2009, sau cuộc khảo sát của đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, Sơn Đoòng được công bố là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Đến năm 2013, tour khám phá hang bắt đầu được khai thác, đưa Sơn Đoòng trở thành một trong những sản phẩm du lịch mạo hiểm nổi tiếng của Việt Nam.
3. Hòn đảo nào của Quảng Trị có nguồn gốc núi lửa?
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Đảo Yến
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- Đảo Phú Quý0%
- Đảo Hòn Ông0%
- Đảo Cồn Cỏ0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, hệ sinh thái rừng ba tầng trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) được coi là hiếm ở Việt Nam bởi hòn đảo được kiến tạo từ núi lửa hàng triệu năm giữa biển khơi.
Dấu tích địa chất đặc trưng của đảo là những thềm đá bazan và địa hình núi lửa. Dù diện tích nhỏ, Cồn Cỏ có giá trị nổi bật về địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái biển đảo.
4. Di sản thiên nhiên nào ở Quảng Trị trở thành di sản thế giới liên biên giới Việt Nam - Lào năm 2025?
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Vườn quốc gia Cát Tiên
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- Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng0%
- Vườn quốc gia Cúc Phương0%
- Vườn quốc gia Bạch Mã0%Chính xác
Ngày 13/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 ở Paris (Pháp), Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO thông qua việc mở rộng ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào).
Sau điều chỉnh, di sản mang tên 'Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô', trở thành di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào.
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Xem thêm về:
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