Chính xác

Hồ Hòa Bình được hình thành sau khi xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Đây là một trong những phụ lưu lớn của sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua Tây Bắc Việt Nam rồi hợp lưu với sông Hồng.

Công trình thủy điện Hòa Bình được khởi công ngày 6/11/1979, ngăn dòng sông Đà đợt I ngày 12/1/1983 và khánh thành ngày 20/12/1994.