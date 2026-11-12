1. Tỉnh nào có hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam tính theo dung tích?
-
Tuyên Quang
0%
- Sơn La0%
- Phú Thọ0%
- Thanh Hóa0%Chính xác
Hồ Hòa Bình nằm trên sông Đà, thuộc tỉnh Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây). Đây là hồ chứa nước nhân tạo có dung tích lớn nhất Việt Nam, với dung tích toàn bộ khoảng 9,45 tỷ m³ nước, theo thông số công trình được công bố bởi Công ty Thủy điện Hòa Bình.
Hồ có chiều dài khoảng 230km, diện tích hồ chứa khoảng 208km².
2. Hồ nhân tạo này được hình thành từ việc đắp đập ngăn dòng chảy của con sông nào?
-
Sông Hồng
0%
- Sông Đà0%
- Sông Lô0%
- Sông Chảy0%Chính xác
Hồ Hòa Bình được hình thành sau khi xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Đây là một trong những phụ lưu lớn của sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua Tây Bắc Việt Nam rồi hợp lưu với sông Hồng.
Công trình thủy điện Hòa Bình được khởi công ngày 6/11/1979, ngăn dòng sông Đà đợt I ngày 12/1/1983 và khánh thành ngày 20/12/1994.
3. Bên trong khối bê tông của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có lưu giữ một bức thư gửi thế hệ mai sau. Bức thư này theo quy định sẽ được mở vào năm nào?
-
Năm 2030
0%
- Năm 20500%
- Năm 21000%
- Năm 20850%Chính xác
Tại sân Nhà truyền thống thủy điện, có một khối bê tông hình thang, trên đó có tấm biển thép khắc chìm dòng chữ: “Nơi lưu giữ bức thư của những người xây dựng Thủy điện Hòa Bình gửi thế hệ mai sau”.
Đây là một khối bê tông hình thang có cạnh đáy 2 mét, chiều cao 1,8 mét, cạnh trên 0,8 mét, nặng gần 10 tấn.
Lá thư hiện nay đang để trong khối bê tông là một công trình tập thể… và bức thư sẽ được mở vào ngày 1/1/ 2100.
4. Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng nào đối với vùng Đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội?
-
Điều tiết lũ, giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du và bổ sung nước cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô
0%
- Ngăn triều cường từ biển Đông xâm nhập sâu vào nội địa0%
- Cung cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản0%
- Điều tiết dòng chảy của sông Mekong0%Chính xác
Theo trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ Hòa Bình giữ vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy sông Đà và phối hợp vận hành với các hồ chứa khác trên lưu vực sông Hồng để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Trong mùa mưa lũ, hồ tham gia cắt, giảm lũ, góp phần bảo vệ Đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội.
Vào mùa khô, hồ bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Theo Bộ Công Thương, mỗi năm hồ cung cấp khoảng 2-3,2 tỷ m³ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô.
5. Tỉnh Phú Thọ hiện có một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Sau khi khánh thành công trình mở rộng vào ngày 19/12/2025, tổng công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình được nâng lên 2.400MW, bằng với nhà máy thủy điện Sơn La.
Với công suất trên, tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy thủy điện Hòa Bình và nhà máy thủy điện Sơn La là hai công trình lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.
- Sai
-
Xem thêm về:
-
Hồ thủy điện Hòa Bình
-
Phú Thọ
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Ngăn triều cường từ biển Đông xâm nhập sâu vào nội địa
- Năm 2050
- Sông Đà
- Sơn La