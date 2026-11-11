1. Thành phố nào giàu nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người?
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Singapore
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- San Jose0%Chính xác
Theo bộ chỉ số thành phố toàn cầu 2026 do Oxford Economics công bố, San Jose (bang California, Mỹ) là thành phố giàu nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người. Các chỉ số được tính toán dựa trên GDP và dân số năm 2025 của mỗi thành phố.
GDP bình quân đầu người của San Jose đạt 238.700 USD, cao hơn thành phố đứng thứ hai là San Francisco với 181.889 USD/người.
2. Thành phố này được mệnh danh là gì?
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Thành phố ô tô
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- Thành phố ngàn hồ0%
- Trung tâm của gió0%
- Trung tâm của Thung lũng Silicon0%Chính xác
San Jose là trung tâm của Thung lũng Silicon và là nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ. Đây là nơi đặt trụ sở của Cisco Systems và eBay. Xung quanh đó còn có trụ sở Google, Facebook và Apple.
Theo Business Insider, phần lớn lao động tại San Jose hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hoặc làm việc cho các đơn vị đầu tư vào công ty công nghệ.
3. Đây là thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
San Jose không phải thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ. Theo WalletHub, ứng dụng tư vấn tài chính có trụ sở tại Mỹ, thành phố Fremont ở bang California có hai năm liên tiếp được xếp hạng là nơi hạnh phúc nhất ở Mỹ.
Người dân thành phố Fremont có mức độ hài lòng với cuộc sống cao nhất nước Mỹ. Tỷ lệ cư dân có thu nhập trên 75.000 USD mỗi năm (mức tiêu chuẩn để sống thoải mái) cao nhất nước, với gần 80% hộ gia đình tại thành phố đạt mức này.
4. San Jose có tỷ lệ ly hôn thấp thứ mấy nước Mỹ?
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- 40%Chính xác
San Jose có tỷ lệ ly hôn và ly thân thấp nhất trong số các thành phố ở Mỹ. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp thành phố này được xếp thứ 10 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ năm 2026, giảm hai bậc so với năm trước.
5. Thành phố nào đông dân nhất nước Mỹ?
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New York
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New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ với hơn 8,5 triệu dân, gấp hơn hai lần thành phố đứng thứ hai là Los Angeles. New York cũng là trung tâm tài chính và kinh tế hàng đầu thế giới. Trong khi đó, San Jose có khoảng 1 triệu dân, đứng thứ 13.
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