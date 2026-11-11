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Theo bộ chỉ số thành phố toàn cầu 2026 do Oxford Economics công bố, San Jose (bang California, Mỹ) là thành phố giàu nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người. Các chỉ số được tính toán dựa trên GDP và dân số năm 2025 của mỗi thành phố.

GDP bình quân đầu người của San Jose đạt 238.700 USD, cao hơn thành phố đứng thứ hai là San Francisco với 181.889 USD/người.