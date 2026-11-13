Chính xác

Liechtenstein là quốc gia có GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới vào năm 2025, đạt khoảng 218.000 USD, theo số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo dự báo, GDP bình quân đâu người năm 2026 của quốc gia này có thể đạt khoảng 230.000 USD, cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người chỉ là một tiêu chí phản ánh giá trị kinh tế tạo ra bình quân trên mỗi người, không phải thu nhập thực tế của từng cư dân.