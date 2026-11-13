1. Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới?
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Ireland
0%
- Singapore0%
- Liechtenstein0%
- Luxembourg0%Chính xác
Liechtenstein là quốc gia có GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới vào năm 2025, đạt khoảng 218.000 USD, theo số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo dự báo, GDP bình quân đâu người năm 2026 của quốc gia này có thể đạt khoảng 230.000 USD, cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người chỉ là một tiêu chí phản ánh giá trị kinh tế tạo ra bình quân trên mỗi người, không phải thu nhập thực tế của từng cư dân.
2. Diện tích quốc gia này nhỏ thứ mấy thế giới?
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2
0%
- 40%
- 60%
- 80%Chính xác
Liechtenstein có diện tích khoảng 160km2, nằm ở Trung Âu, giữa Áo và Thụy Sĩ. Theo thống kê, Liechtenstein là nước có diện tích nhỏ thứ 6 thế giới, sau Vatican, Monaco, Nauru, Tuvalu và San Marino. Đây cũng là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu.
3. Quốc gia này có đặc điểm nào sau đây?
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Nằm hoàn toàn trên một hòn đảo
0%
- Có đường biên giới với ba châu lục0%
- Có đường bờ biển ngắn nhất châu Âu0%
- Bị bao quanh bởi các quốc gia không giáp biển0%Chính xác
Liechtenstein là một trong hai quốc gia không giáp biển “kép” trên thế giới. Điều đó có nghĩa là Liechtenstein không giáp biển và các nước bao quanh nước này cũng không giáp biển. Như vậy, người dân Liechtenstein phải đi qua 2 quốc gia khác mới tới biển.
4. Quốc gia này giàu có nhờ lĩnh vực gì?
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Du lịch
0%
- Dầu mỏ0%
- Khai thác vàng0%
- Sản xuất công nghệ cao và dịch vụ tài chính0%Chính xác
Liechtenstein có nền kinh tế phát triển dựa trên công nghiệp chế tạo chuyên môn hóa và dịch vụ tài chính. Trong đó, công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị chính xác, dụng cụ nha khoa và các sản phẩm công nghệ cao phục vụ xuất khẩu giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, quốc gia này còn có thế mạnh về ngân hàng, quản lý tài sản, quỹ đầu tư và bảo hiểm.
5. Ngôn ngữ chính thức của Liechtenstein là gì?
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Tiếng Pháp
0%
- Tiếng Italy0%
- Tiếng Đức0%
- Tiếng Anh0%Chính xác
Tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức của Liechtenstein. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, người dân chủ yếu sử dụng các phương ngữ Alemannic, thuộc nhóm tiếng Đức. Phương ngữ này có nhiều nét tương đồng với cách nói ở một số vùng của Thụy Sĩ.
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