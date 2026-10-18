Chính xác

Sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mới có đường bờ biển dài khoảng 490km, gồm 385km thuộc Khánh Hòa cũ và 105km thuộc Ninh Thuận cũ. Đây là địa phương có đường bờ biển dài nhất nước ta hiện nay.

Đứng tiếp theo là Cà Mau với khoảng 310km và Quảng Ninh với khoảng 250km.