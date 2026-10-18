1. Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất nước ta hiện nay?
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Ninh Bình
0%
- Đồng Tháp0%
- Hưng Yên0%
- Cà Mau0%Chính xác
Tỉnh Đồng Tháp mới được hình thành từ việc sáp nhập tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây. Phần lãnh thổ ven biển của tỉnh thuộc địa bàn Tiền Giang cũ. Với đường bờ biển dài khoảng 32km, Đồng Tháp là tỉnh có đường bờ biển ngắn nhất cả nước sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
2. Tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất nước ta hiện nay?
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Quảng Ninh
0%
- Đà Nẵng0%
- Khánh Hòa0%
- Nghệ An0%Chính xác
Sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mới có đường bờ biển dài khoảng 490km, gồm 385km thuộc Khánh Hòa cũ và 105km thuộc Ninh Thuận cũ. Đây là địa phương có đường bờ biển dài nhất nước ta hiện nay.
Đứng tiếp theo là Cà Mau với khoảng 310km và Quảng Ninh với khoảng 250km.
3. Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành không giáp biển?
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10
0%
- 130%
- 150%
- 200%Chính xác
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, cả nước có 21 tỉnh, thành phố giáp biển và 13 địa phương không giáp biển.
13 địa phương không giáp biển gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn La và Hà Nội.
4. Có mấy tỉnh trước đây không có biển, sau sáp nhập lại có biển?
-
2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Có 5 tỉnh trước đây không giáp biển nhưng nay có biển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, gồm Hưng Yên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang.
Hưng Yên được sáp nhập với Thái Bình; Đắk Lắk với Phú Yên; Đồng Tháp với Tiền Giang; Vĩnh Long với Bến Tre và Trà Vinh; An Giang với Kiên Giang.
5. Hai tỉnh, thành nào của nước ta không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển?
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Ninh Bình và Vĩnh Long
0%
- Đồng Nai và Đồng Tháp0%
- Hưng Yên và Bắc Ninh0%
- Tây Ninh và Đồng Nai0%Chính xác
Hiện nay, tất cả 21 tỉnh thành ven biển nước ta đều có cảng biển.
Hai tỉnh, thành phố không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển là Tây Ninh (hợp nhất Tây Ninh và Long An) và Đồng Nai (hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước).
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