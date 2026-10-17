Chính xác

Hưng Yên (sáp nhập từ hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình cũ) là tỉnh thành nhỏ nhất cả nước hiện nay với diện tích hơn 2.500km2, dân số 3,6 triệu người. So với Lâm Đồng - tỉnh rộng nhất với hơn 24.000km2, diện tích của Hưng Yên chỉ khoảng 1/10.

Xếp sau đó là Hải Phòng với gần 3.200km2, Hà Nội với hơn 3.300km2. Trước khi sáp nhập, ba tỉnh nhỏ nhất Việt Nam lần lượt là Bắc Ninh, Hà Nam và Ninh Bình.