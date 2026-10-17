1. Tỉnh thành duy nhất nào ở miền Bắc không có núi?
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Bắc Ninh
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- Quảng Ninh0%
- Hưng Yên0%
- Hải Phòng0%Chính xác
Hưng Yên là địa phương duy nhất ở miền Bắc không có núi. Trước khi sáp nhập với Thái Bình, địa phương này cũng không có cả rừng và biển. Địa hình Hưng Yên tương đối bằng phẳng, được bồi đắp phù sa màu mỡ bởi ba con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và sông Thái Bình. Điều kiện tự nhiên này tạo thuận lợi cho tỉnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế.
2. Đây là tỉnh thành nhỏ nhất cả nước hiện nay, đúng hay sai?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Hưng Yên (sáp nhập từ hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình cũ) là tỉnh thành nhỏ nhất cả nước hiện nay với diện tích hơn 2.500km2, dân số 3,6 triệu người. So với Lâm Đồng - tỉnh rộng nhất với hơn 24.000km2, diện tích của Hưng Yên chỉ khoảng 1/10.
Xếp sau đó là Hải Phòng với gần 3.200km2, Hà Nội với hơn 3.300km2. Trước khi sáp nhập, ba tỉnh nhỏ nhất Việt Nam lần lượt là Bắc Ninh, Hà Nam và Ninh Bình.
3. Nơi đây là thủ phủ của loại quả gì?
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Ổi
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- Vải0%
- Nhãn0%
- Mít0%Chính xác
Với diện tích trồng nhãn khoảng 5.800ha, Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ của loại quả này, trong đó phổ biến nhất là nhãn lồng. Mùa nhãn lồng ở Hưng Yên kéo dài từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9, sản lượng mỗi năm khoảng 46.000 tấn. Năn 2015, nhãn Hưng Yên đã được xuất khẩu sang Mỹ.
4. Nơi nào ở tỉnh này xưa kia từng hưng thịnh không kém kinh thành Thăng Long?
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Làng Nôm
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- Cao Thôn0%
- Thủ Sỹ0%
- Phố Hiến0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, Phố Hiến là một địa danh lịch sử, từng xuất hiện trong câu “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Xưa kia, nơi đây là một thương cảng nổi tiếng, từng sánh ngang Kinh kỳ Thăng Long trong thế kỷ XVI - XVII. Nhiều minh chứng tư liệu địa lý - lịch sử cho thấy Phố Hiến không chỉ là điểm xuất phát của các tuyến giao thương quốc tế mà còn là “thương hiệu đô hội” mang bản sắc giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Nhật - phương Tây.
5. Các vị trạng nguyên của mảnh đất Phố Hiến xuất hiện nhiều nhất dưới triều đại nào?
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Nhà Trần
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- Nhà Mạc0%
- Nhà Nguyễn0%
- Nhà Lê0%Chính xác
Hưng Yên có 3 vị Trạng Nguyên, cả 3 đều đỗ đạt dưới triều Nhà Mạc. Trong đó, Đỗ Tông (1504-?), đỗ năm 1529 dưới thời Mạc Thái Tổ; Nguyễn Kỳ (1518-?), đỗ năm 1541, dưới thời Mạc Hiến Tông; Dương Phúc Tư (1505-1564), đỗ năm 1547, dưới thời Mạc Tuyên Tông.
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