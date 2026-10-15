1. Nước nào có 3 múi giờ, nhiều nhất Đông Nam Á?
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Malaysia
0%
- Indonesia0%
- Philippines0%
- Thái Lan0%Chính xác
Indonesia hiện có 3 múi giờ, gồm giờ Tây Indonesia (WIB, UTC+7), giờ Trung Indonesia (WITA, UTC+8) và giờ Đông Indonesia (WIT, UTC+9). Do lãnh thổ trải dài từ đông sang tây, quốc gia này sử dụng các múi giờ khác nhau để phù hợp với thời gian ở từng khu vực. Indonesia hiện là quốc gia có nhiều múi giờ nhất Đông Nam Á.
2. Quốc gia duy nhất nào nằm ở cả bốn bán cầu và có múi giờ sớm nhất trên Trái Đất?
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Maldives
0%
- Peru0%
- Uruguay0%
- Kiribati0%Chính xác
Kiribati là một quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811km2, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi lãnh thổ các quốc gia khác thường nằm ở một bán cầu (trừ một số trường hợp đặc biệt như Mali, Algeria và Pháp nằm ở hai bán cầu), đây là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả bốn bán cầu của Trái Đất.
Không chỉ nổi tiếng vì lãnh thổ nằm ở cả bốn bán cầu, Kiribati còn là một trong những nơi bước sang ngày mới sớm nhất thế giới. Hiện nước này dùng 3 múi giờ là UTC+12, UTC+13 và UTC+14. Trong đó, UTC+14 là múi giờ sớm nhất được sử dụng trên Trái Đất. Kiribati vì thế là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới.
3. Đất nước nào có nhiều múi giờ nhất thế giới?
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Mỹ
0%
- Tây Ban Nha0%
- Pháp0%
- Nga0%Chính xác
Theo Timeanddate, với 12 múi giờ, Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ tiêu chuẩn nhất thế giới, nếu tính cả các vùng phụ thuộc. Phần lãnh thổ chính của quốc gia này nằm ở Tây Âu, gồm 1 múi giờ. Các múi giờ còn lại nằm ở các vùng và lãnh thổ hải ngoại. Thậm chí, con số có thể tăng lên 13 khi Saint-Pierre và Miquelon áp dụng giờ mùa hè.
4. Trung Quốc có mấy múi giờ?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Trung Quốc là quốc gia rộng thứ ba thế giới.
Trước năm 1949, Trung Quốc từng được chia thành năm múi giờ. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, chính quyền thống nhất sử dụng giờ Bắc Kinh, tương ứng UTC+8, trên toàn quốc. Quy định này vẫn được duy trì đến nay.
Vì thế, ở những tỉnh miền tây xa xôi của nước này, mặt trời lặn lúc nửa đêm vào mùa hè và mọc khi đồng hồ điểm 10h sáng vào mùa đông.
5. Đất nước nào từng đổi múi giờ để tiết kiệm điện?
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Venezuela
0%
- Nepal0%
- Samoa0%
- Crimea0%Chính xác
Năm 2016, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro quyết định điều chỉnh múi giờ trên toàn quốc nhanh hơn 30 phút. Động thái này được cho là giúp giảm thời gian sử dụng đèn thắp sáng và điều hòa nhiệt độ vào ban đêm của người dân. Đây cũng là cách quốc gia này đối phó với tình trạng hạn hán kéo dài, đe dọa trực tiếp đến việc sản xuất điện.
Trước đó, năm 2007, cựu Tổng thống Hugo Chavez từng quyết định lùi đồng hồ 30 phút, đưa Venezuela từ UTC-4 về UTC-4 giờ 30 phút. Đến năm 2016, nước này quay lại múi giờ UTC-4.
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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