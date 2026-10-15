Chính xác

Kiribati là một quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811km2, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi lãnh thổ các quốc gia khác thường nằm ở một bán cầu (trừ một số trường hợp đặc biệt như Mali, Algeria và Pháp nằm ở hai bán cầu), đây là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả bốn bán cầu của Trái Đất.

Không chỉ nổi tiếng vì lãnh thổ nằm ở cả bốn bán cầu, Kiribati còn là một trong những nơi bước sang ngày mới sớm nhất thế giới. Hiện nước này dùng 3 múi giờ là UTC+12, UTC+13 và UTC+14. Trong đó, UTC+14 là múi giờ sớm nhất được sử dụng trên Trái Đất. Kiribati vì thế là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới.